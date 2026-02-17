Las cuatro cafeterías de Zaragoza que están entre las mejores de España: "Experiencia 10 de 10"

El café de especialidad ha dejado de ser algo excepcional para convertirse en un producto cotidiano en el día a día. Sin duda, está ganando terreno a pasos agigantados y cada vez son más locales los que apuestan por este, a pesar de que su coste sea más elevado.

Eso sí, no todos tienen el sello de calidad. Por ello existen listados como The Best Coffee Shops, que reúne los mejores lugares del país para saborear un gran café, y se da a conocer en el marco de CoffeeFest, el Festival Internacional de Café.

Esta cuarta edición ha plasmado el auge del café de especialidad en Zaragoza. La capital aragonesa ha pasado de dos cafeterías reconocidas como las mejores de España, a cuatro.

Así pues, este 2026 repiten Elio & Coco y Acho Coffee y, además, se unen otras dos, abiertas hace pocos meses: Koality Coffee y Bean Coffee.

En el caso de Koality Coffee, en la calle San Vicente Mártir, 28. Abrió sus puertas en septiembre de 2025, pero con una estética muy cuidada y por ser el único local en la ciudad con un tostador de ‘La Marzocco’, máquina de café para profesionales de lujo, ha conseguido conquistar Zaragoza.

También en septiembre abrió Bean Coffee, en el barrio del Actur, con el objetivo de revolucionar la manera de disfrutar del café de especialidad. Todo nació por la pasión de dos amigos, Dani y Manu, por el café.

A pesar de tener sus empleos, les ofrecieron el local y decidieron emprender. De cara a su apertura, los propietarios defendían que su oferta no se encuentra en ningún otro lugar. “Vamos a traer otro nivel de café. Vamos a ir a niveles que en Zaragoza no se han visto. Es café top mundial”.

Sin duda, ha sido un éxito, y además de llenar su establecimiento cada día, también la lista de mejores cafeterías de España lo reconoce. "Es una experiencia 10 de 10", destaca una clienta en las reseñas de Google de este negocio.

Por otro lado, Elio & Coco y Acho Coffee vuelven a ser seleccionados, quedando demostrado su buen trabajo en el sector. En el caso de Acho Coffee, es ya el tercer año consecutivo que lo consigue.

Elio and Coco se ubica en el centro de la ciudad, en la calle San Lorenzo. Al frente está el matrimonio de Alberto y Noelia y es un lugar acogedor, con encanto y donde es imposible resistirse a la tentación de sus cafés, tostadas, huevos, açai o de cualquiera de sus tartas.

Por su parte, Acho Coffee, es un lugar pequeño pero acogedor, ubicado en una esquina del barrio de La Magdalena. Además del buen café, allí el cliente se encuentra con la atención y amabilidad de su propietario, José Manuel.