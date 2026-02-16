El restaurante 'escondido' en el centro de Zaragoza con un Sol Repsol: "Riquísimo y con una presentación de 10"

Entrada del restaurante en una estrecha calle del casco histórico de Zaragoza. Golarai

El centro de Zaragoza está repleto de comercios, bares y restaurantes. Si te adentras en El Tubo al mediodía encontrarás un sinfín de propuestas gastronómicas, y si no eres muy observador puedes pasar por la puerta de un restaurante exquisito sin darte cuenta.

El local está en una pequeña calle, casi escondido en pleno centro de la ciudad. Sin embargo, su "gastronomía riquísima" ha hecho que muchos lo encuentren y no duden en ir a disfrutarlo.

El Goralai, en la calle Santa Cruz, cuenta con un Sol Repsol, una gran distinción gastronómica que otorga la Guía Repsol.

El sistema de calificación Soles Guía Repsol incorpora parámetros vinculados a la sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular o la esencial coherencia de los proyectos, que debe dejarse ver tanto en sus cocinas como en el local, la puesta en escena y la bodega.

Goralai convenció al jurado en 2023 y desde entonces conquista estómagos a la par que corazones.

Restaurante Goralai

El restaurante gastronómico está escondido en pleno Casco Antiguo de Zaragoza, en la calle Santa Cruz nº 7.

Interior del Restaurante Goralai. Guía Repsol

Su propuesta combina cocina creativa con toques clásicos, dando importancia a los productos de temporada y a presentaciones cuidadas.

El local es elegante y espacioso, como si de un patio interior se tratara con techos altos y columnas.

"La decoración a base de cuadros de conocidos pintores aragoneses (Jorge Gay, Villarrocha…), manteles de lino, cristalería de calidad, una vajilla adaptada a las necesidades de cada receta", explican desde la Guía Repsol.

Respecto a su propuesta gastronómica, aparte de la carta, cuentan con 3 menús.

Menú Goralai : menú fijo con múltiples elaboraciones con pan y agua incluidos. Cuenta con varios entrantes, segundos para elegir y postre (36 €).

Menú Esencia : propone una experiencia más completa, con un aperitivo, varios entrantes, un principal y postre (48 €).

Menú MIMO: es la opción más extensa y sofisticada, una propuesta que se acerca más a un menú degustación (70 €).

La carta gira en torno a varias fórmulas que responden a distintos perfiles de comensales y momentos del día, destacando eso sí, los productos de temporada.

Los vinos no están incluidos en los menús. Cuentan con una bodega muy completa que hace las delicias de los amantes del líquido rojo.

Uno de los platos del restaurante Goralai. Guía Repsol

Las opiniones de clientes en plataformas como TheFork y Google reflejan, en general, una valoración muy positiva de estas propuestas, especialmente en lo que respecta a la calidad y creatividad de los platos.

Los comensales destacan la "cocina cuidada y sabrosa" y elogian "el ambiente tranquilo, con espacios amplios que favorecen la conversación y una experiencia relajada".

Uno de los platos de Goralai. Redes Sociales

"Pocos sitios tienen un servicio tan impecable. El ambiente es elegante y a la vez acogedor. La gastronomía riquísima y con una presentación de 10. Especial mención a la carta de vinos y los tipos de copas que ofrecen para los vinos", comenta María que estuvo hace un mes.

No obstante, también emergen matices de crítica en las reseñas: algunos clientes señalan que la duración de los menús largos puede extenderse más de lo esperado y que el ritmo entre platos a veces ralentiza la experiencia.

Goralai consigue en Google una puntuación de 4,5 sobre cinco. Los clientes le dan un sobresaliente, y los expertos gastronómicos también. El Sol Repsol así lo demuestra.