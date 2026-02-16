Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: estas son las horas en las que se pueden realizar obras en tu comunidad

No hay nada peor que estar disfrutando de la tranquilidad de tu hogar y, de repente, sin esperarselo, escuchar el estruendo de una obra.

Muchas veces son fruto de pequeñas reparaciones momentáneas que terminan en cuestión de minutos. Otras, por desgracia, pueden alargarse en el tiempo, pudiendo ocasionar fricciones en tu comunidad de vecinos.

Esta cuestión está claramente delimitada en las ordenanzas municipales y en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la normativa que regula todo lo que sucede al atravesar el portal de una comunidad.

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre las obras?

En lo que a la ley respecta, las obras deberán ser comunicadas al representante de la comunidad y estarán permitidas siempre y cuando "no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario", dice el art. 7 de la LPH.

Asimismo, será obligación de todos los propietarios "mantener en buen estado de conservación su propio piso o local", establece el artículo noveno.

En este sentido, la LPH reconoce el derecho e incluso impone la obligación a los propietarios, de realizar obras en su propio inmueble. Eso sí, no establece el tramo específico en el que se faculta a los mismos para realizarlas, dejando que en este supuesto operen las ordenanzas municipales.

Tramos horarios

Habitualmente, las horas en las que está permitido hacer las obras y reparaciones en una comunidad de vecinos son:

Lunes a Viernes : entre las 8.00 de la mañana y las 21.00 de la noche. Aunque el uso de maquinaria pesada se restringe hasta las 20.00 horas.

: entre las 8.00 de la mañana y las 21.00 de la noche. Aunque el uso de maquinaria pesada se restringe hasta las 20.00 horas. Fines de semana: de 9.30 hasta las 21.00 horas.

Este es el horario más común, aunque lo más aconsejable será preguntar directamente al ayuntamiento de tu localidad o comprobar la ordenanza municipal. Algo que también deberemos tener en cuenta a la hora de comprobar los decibelios permitidos en tales reparaciones.

Por lo general, se puede llegar hasta un máximo de 35 decibelios en horario diurno, y 30 en el nocturno.

Buenas prácticas a la hora de hacer obras en casa

Como se dice popularmente, 'mejor prevenir que curar', por lo que avisar al resto de vecinos sobre una futura reparación, respetar los tramos horarios anteriormente mencionados, proteger las zonas comunes para evitar estropearlas y, por supuesto, pedir los permisos necesarios para llevar la obra a cabo, son buenas prácticas que pueden evitar que los conflictos por este tema vayan a mayores.