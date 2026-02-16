Alberto y Pablo, emprendedores que abren un nuevo local en Zaragoza: "Queremos que todo el mundo se lo pueda permitir"

Alberto y Pablo son amigos desde los 3 años, cuando se conocieron en su pueblo, Uncastillo. Juntos están ahora al frente de dos centros de fisioterapia y entrenamiento en Zaragoza. Bajo el nombre Impulse, su proyecto comenzó en 2021 con un primer local en la calle San Juan de la Cruz, 19, y cinco años más tarde, ya tienen el segundo.

Alberto es fisio y Pablo entrenador, por lo que forman el tándem perfecto. Tras tantos años de amistad, durante la pandemia del coronavirus se plantearon la idea de emprender. Con sus ahorros y algo de ayuda externa, montaron Impulse con el objetivo de ayudar a los demás con una oferta completa y de calidad.

“Empezamos teniendo también algún servicio de suelo pélvico, fisioterapia de bebés y nutrición. Pero poco a poco esos servicios se fueron yendo y nos centramos en lo que se nos da un poco mejor (entreno y fisio) y fuimos creciendo bastante”, explica Alberto.

Así pues, hace unos meses decidieron ampliar el negocio y coger un segundo local. Lo hicieron en la misma calle, uno frente a otro, con la motivación de ampliar el espacio para sus clientes y mejorar los servicios y las instalaciones. “Hacemos también rehabilitación de lesiones y de cirugías y estábamos como sardinas en lata”, justifican.

Nuevo Centro Impulse.

Una vez que tenían el segundo, se trasladaron a ese y decidieron reformar mientras el original. De esta forma, tras casi tres meses de reformas, el 2 de febrero volvió a ver la luz el centro principal y ahora cuentan con dos locales totalmente nuevos.

“La decoración estaba muy anárquica, quisimos darle un poco de orden y hacer un local más sobrio, más elegante, que te sintieras como en casa. Antes teníamos un centro con muchos colores, mucho césped artificial. Ahora le hemos dado un poco de orden y de sentido a todo para unificar la marca y el sentimiento de que la gente vaya a entrenar”, defiende Alberto, que reconoce que no les gustaba cómo estaba antes.

Así pues, aunque durante el tiempo de trabajos estuvieron algo apretados, ha merecido la pena por tener el nuevo centro, que a la gente le ha “flipado”.

“Hay centros que se dedican a lo mismo que nosotros y son chulos, pero no es lo habitual en Zaragoza”, subraya. Como su principal ventaja destaca que no son una cadena de gimnasios, sino un sitio en el que sentirse como en casa.

Centro Impulse.

Más allá de crecer físicamente, también lo han hecho en personal. Además de ellos dos, en Impulse hay otras cuatro chicas en el equipo. En total, son tres fisios y tres entrenadores.

Tarifas

En cuanto a precios, Alberto detalla que tienen tarifas mensuales que dependen de a qué servicio vaya la gente: “Pueden venir uno o dos días a la semana a entrenar. Tanto el entrenamiento personal como de grupo, que es lo que más demandan, porque es más económico y más divertido, o más dinámico”.

“Te echas unas risas, te picas con el de al lado, y te sirve igualmente para entrenar todo, tanto fuerza como movilidad, agilidad y cardio”, destaca el socio de Impulse.

Además, destaca que no son “los más caros de Zaragoza”, porque quieren que “casi todo el mundo se lo pueda permitir”.