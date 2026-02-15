Zaragoza volverá a brillar con la II edición de 'Zaragoza Luce': más días, lugares, artistas y novedades

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de la la II edición de 'Zaragoza Luce'. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza brillará más que nunca con la II edición del Festival 'Zaragoza Luce', una de las grandes citas culturales del calendario de la ciudad que se celebrará del 19 al 22 de febrero. Se trata de la mayor apuesta por el arte lumínico contemporáneo.

Durante cuatro días, el Casco Histórico se transformará en un gran museo al aire libre en el que la luz dialogará con el patrimonio, el espacio público y la ciudadanía.

Este festival regresa reforzado tras el éxito de su primera edición. El año pasado, 278.000 personas visitaron las diferentes esculturas, monumentos o edificios que fueron iluminados por toda la ciudad.

Además, esta iniciativa generó un impacto económico superior a los cuatro millones de euros. Estas cifras han llevado al Ayuntamiento de Zaragoza junto con la agencia Antídoto y el comisariado de Curro Melero, organizadores del evento, a ir un paso más allá este 2026.

De este modo, la nueva edición aumenta un 50% el número de emplazamientos en los que se podrán contemplar las distintas propuestas, siendo ocho las intervenciones artísticas distribuidas en 12 emplazamientos. Además, se extiende su duración a cuatro días completos, con horario de 19.00 a 00.00 horas.

Figuras lumínicas en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Todo ello ha permitido ofrecer una experiencia más pausada y accesible a algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Así, la Plaza del Pilar o la de la Delegación del Gobierno serán algunos de los lugares para disfrutar del espectáculo.

Esta II edición refuerza el carácter internacional del proyecto con la presencia de artistas de primer nivel como Cédric Le Borgne, Lateral Office, Janet Echelman, Collectif Scale o Groupe LAPS. Aunque, 'Zaragoza Luce' mantiene su compromiso con el talento local, incorporando como novedad el proyecto 'Interferencias'.

La obra 'Earthtime 1.26' de la artista Janet Echelman. Ayuntamiento de Zaragoza

Se trata de una idea desarrollada por alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al artista zaragozano Néstor Lizalde, en una propuesta que combina creación contemporánea y dimensión pedagógica.

Además, la experiencia del público volverá a apoyarse en audioguías digitales interactivas, que forman parte oficial de la experiencia del festival. Unas audioguías accesibles desde el móvil, que permiten conocer el contexto artístico de cada instalación y planificar el recorrido.

Y es que solo en la pasada edición, se registraron más de 20.000 consultas, un dato que avala esta herramienta como complemento clave para enriquecer la visita.

Accesibilidad cultural en Zaragoza

Este proyecto se enmarca dentro de una propuesta que responde a un proyecto cultural alineado con el objetivo de la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, de hacer accesible la cultura de primer nivel entre los ciudadanos.

"Ensalzamos el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo y lo hacemos de forma abierta, democrática y accesible para todos. 'Zaragoza Luce' es cultura de primer nivel sin barreras. Invitamos a salir a la calle a todos los ciudadanos y visitantes, pasear por la ciudad y disfrutar del arte", señala la primera edil.

Espectáculo de luces en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

En cuanto al contenido, la alcaldesa ha explicado, además, que "el festival conecta con algo esencial: la emoción de redescubrir nuestros monumentos, nuestros edificios y nuestras plazas desde una nueva mirada". Un itinerario que trasciende lo puramente estético para invitar a la reflexión sobre el papel de la luz en la sociedad contemporánea.

En este sentido, tal y como indica Natalia Chueca, 'Zaragoza Luce' es mucho más que un espectáculo. "Este diálogo entre miradas, disciplinas y sensibilidades es una de las grandes fortalezas del festival. Porque no es solo espectáculo; es contenido cultural, es pensamiento contemporáneo aplicado a la calle", subraya.

Ubicaciones

En la plaza del Pilar estará la obra del estudio canadiense Lateral Ofice que junto a CS Desing han creado 'Impulse'.

En la plaza de San Juan de los Panetes el artista estadounidense expondrá su obra 'Earthtime 1.26'.

'Les voyageurs' del artista francés Cédric Le Borgne estará en varias ubicaciones: Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Plaza de Delegación, Museo del Foro y Plaza de la Lonja .

El colectivo francés Collectif Scale tendrá su hueco en la plaza de la Justicia con 'Flux'.

con 'Flux'. Groupe LAPS es una estructura artística colectiva formada por artistas visuales, diseñadores de luz y sonido, escenógrafos y videógrafos que han creado 'Keyframes Games Stories' y estará en la fachada del Colegio de Arquitectos .

. El artista español Maxi Gilbert presenta 'Antimateria' que podrá verse en el Patio Diocesano .

. La Escuela de Arte y Néstor Lizalde, como conductor y comisario, han creado una obra en esta segunda edición de Zaragoza Luce. Estará expuesta en la plaza de San Felipe y se llama 'Interferencias'.

y se llama 'Interferencias'. Jou Serra es otro artista español que estará presente en la cita con 'Obra' en la fachada de CaixaBank.

De este modo, el festival cuenta con el patrocinio de CaixaBank y el Gobierno de Aragón, a través de Turismo de Aragón. Por eso, gracias a este apoyo, este proyecto se refuerza como proyección turística de la ciudad, que continúa incluso cuando las luces se apagan.