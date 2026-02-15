El pueblo de Aragón de 100 habitantes que enamoró a Vicente Vallés: "Este lugar hay que conocerlo"

Vicente Vallés es de Madrid y suele veranear en Tenerife. Está casado con Ángeles Blanco y es el presentador de Antena 3 Noticias 2.

Esto, casi todo el mundo lo sabe, pero pocos conocen que el periodista se enamoró de un pequeño pueblo turolense en el que apenas viven 100 personas.

Vallés estuvo en el verano de 2025 en Libros. Sí, el municipio tiene ese nombre tan original, y los vecinos han sabido sacarle provecho.

El pequeño pueblo de Libros organiza en junio un festival literario e invita cada año a 2 o 3 personalidades del panorama español.

El año pasado invitaron a Cristina Fallarás, Marwan y al periodista, Vicente Vallés.

Vicente Vallés en Libros. @mipueblolee

Durante la jornada literaria hay tiempo de firma de libros, encuentros con el autor, una charla en la plaza del pueblo y la inauguración de una placa dedicada al invitado.

Libros dedica una plaza o una calle a cada invitado, algo que terminó de conquistar el corazón de Vallés.

"Este lugar merece ser conocido, y yo he tenido la fortuna de descubrirlo gracias a la iniciativa de 'Mi Pueblo Lee' y al alcalde. Gracias, gracias a todos", comentó el periodista en el momento de descubrir la placa.

En cada edición se invita a alguna figura reconocida del mundo del arte, principalmente escritores y poetas. Han pasado por allí grandes nombres como Javier Sierra, Elvira Lindo o Rosa Montero.

Vallés ha publicado varios libros, el más reciente 'La caza del ejecutor', pero también tiene 'Operación Kazán' y 'Trump y la caída del Imperio Clinton'.

El nombre del pequeño pueblo turolense, no tiene nada que ver con la literatura, su relación con la cultura vino a posteriori.

Proviene de una antigua exención de impuestos en la época de la Reconquista: “libros”, como símbolo de libertad fiscal.

En 2023, el pueblo lanzó la campaña 'Libros a Libros', con el objetivo de crear por primera vez una biblioteca municipal.

Fue una iniciativa de la asociación Mi Pueblo Lee, en colaboración con el Ayuntamiento. El alcalde hizo un llamamiento y los libros empezaron a llegar desde todos los rincones del país. Una auténtica revolución.

Por otro lado, desde hace varios años se celebra el Festival Literario de Libros, en el que en cada edición se invita a alguna figura reconocida del mundo del arte, principalmente escritores y poetas. Vallés estuvo el año pasado.

Libros

Situado al suroeste de la comarca de la Comunidad de Teruel, a unos 27 kilómetros de la capital provincial, Libros aparece resguardado por dos moles de piedra que le dan carácter al paisaje: la Peña Grajera y la Peña del Cid.

A sus pies, el río Turia rodea el casco urbano y aporta frescura, vida y un sonido constante que acompaña al pueblo.

A 766 metros de altitud, con casi 38 kilómetros cuadrados de término municipal y apenas un centenar de vecinos, Libros conserva intacta esa atmósfera rural que hoy resulta tan difícil de encontrar. Sus dimensiones no engañan: es pequeño en número, pero amplio en paisaje y en calma.

Ya en 1847, el geógrafo Pascual Madoz lo describía como un pueblo encajado en un barranco, bajo un peñasco elevado y protegido de los vientos. Más de siglo y medio después, la descripción sigue vigente: un lugar tranquilo y acogedor, donde el buen pan, la repostería casera y las huertas fértiles forman parte del día a día.

Hoy, además, a esa vida pausada se le ha sumado una nueva identidad ligada a la lectura y a la cultura.

Libros sueña con abrir, tarde o temprano, una gran biblioteca municipal que se convierta en reclamo turístico y en símbolo de cómo un pequeño pueblo puede reinventarse sin perder su esencia.