Miles de opiniones sobre esta elegante y barata mesita de noche de Ikea: cuesta solo 29,99 euros y está en dos colores

Seguramente, cuando piensas en renovar la decoración de casa, cambiar las mesitas de noche es lo último que se te ocurre. No suelen ser protagonistas, pero lo cierto es que tienen más peso del que imaginamos.

Un pequeño cambio en este tipo de mueble puede transformar por completo un dormitorio, consiguiendo una mejor organización, más equilibrio visual y refrescando el ambiente sin necesidad de grandes gastos ni reformas.

En este contexto, y por menos de 30 euros, Ikea ha colgado la etiqueta de 'más vendido' en una de sus mesitas de noche estrella.

¿El secreto? Colores básicos que encajan en cualquier estilo, un diseño práctico para el día a día y las más de 2.560 reseñas que funcionan de reclamo para más clientes.

Así es la mesita que arrasa en Ikea

Está disponible en dos colores, negro y blanco, lo que la convierte en una opción ideal para combinar con prácticamente cualquier decoración.

Como principales elementos cuenta con dos amplios cajones que abarcan todo el ancho de la pieza, ambos ideales para guardar todo tipo de objetos del día a día. Así como su superficie, perfecta para añadir algún elemento decorativo que acompañe a tu lamparita de noche y al despertador.

En lo que a medidas se refiere, una vez montado, cuenta con una altura de 49 centímetros, una profundidad de 40 cm y un ancho de 35 cm.

Su tamaño compacto y su peso, no superior a 10 kilos, la hacen una cómoda perfecta para transportar a otras habitaciones de la casa si así se desea.

En lo que a fabricación se refiere, está compuesta por tablero de partículas y fibras, bordes de plástico y lámina de papel. En cambio, para mantenerla en perfectas condiciones, Ikea recomienda limpiarla con un trapo humedecido con un detergente suave.

Miles de opiniones

Como mencionaba anteriormente, la pieza acumula más de 2.560 valoraciones de usuarios, generalmente positivas.

Entre ellas, destacan comentarios como el de Montse, que asegura que "ya es la tercera que compro para varias habitaciones, me gusta cómo quedan, gran capacidad, moderna y fácil de montar", o el de Cristina, que asegura que "tiene un tamaño perfecto para habitaciones pequeñas".

Asimismo, hay quienes deciden darle otros usos. Como Jorge, que la emplea como mesa para colocar la impresora cerca de su ordenador.

Envío y devoluciones

En lo que al envío se refiere, esta mesita se puede comprar presencialmente en tienda, online o mediante la opción de 'Click and Collect', la cual consiste en comprar online y recoger en tienda aproximadamente tres horas después de la compra.

Por otro lado, si no te ha terminado de convencer este producto y quieres devolverlo, la cadena sueca permite su devolución incluso si está abierto y montado con hasta 365 días de margen. Eso sí, debe estar en buen estado y, en ese caso, el dinero se devolverá a través de una tarjeta de devolución.

En los demás casos, la devolución se tramita presentando el ticket de compra.