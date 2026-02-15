César, propietario de una agencia inmobiliaria, sobre el precio de la vivienda: "8 de cada 10 pisos ni se llegan a publicar"

Normalmente, cuando se habla del problema de la vivienda, el foco se pone casi siempre en las grandes capitales como Madrid, Barcelona o, incluso, Zaragoza. Son los escaparates donde los precios son más llamativos, tanto en alquiler como en compraventa, y donde el debate es más ruidoso.

Sin embargo, reducir el problema a las grandes ciudades sería quedarse únicamente con una parte de la historia.

La tensión inmobiliaria ya no es exclusiva de las metrópolis, también se está dejando sentir en capitales de provincia mucho más pequeñas. Un ejemplo claro es Huesca, una ciudad que ronda los 55.000 habitantes y que, sin embargo, atraviesa una situación preocupante.

Basta con echar un vistazo a los datos para darse cuenta. Actualmente, en portales como idealista apenas hay 13 pisos publicados en alquiler. Una cifra que resulta llamativa para una capital de provincia y que refleja una oferta claramente insuficiente.

Esta situación se traduce en el mercado, generando un fenómeno denominado como los 'alquileres exprés'. Como su propio nombre indica, se refiere al escaso tiempo que tarda en alquilarse una vivienda desde el momento en que se anuncia.

No es que todos los pisos destaquen por sus condiciones de habitabilidad o su buena ubicación. Lo que ocurre es que hay muy poca oferta y una demanda altísima, generando este desequilibrio.

Sobre esta situación hablaba recientemente César Gil, propietario de una agencia inmobiliaria, en una entrevista ante las cámaras de Aragón TV. En ella explicaba los factores que han llevado a Huesca a vivir este escenario de auténtica carrera por conseguir un piso.

Motivos de esta situación en Huesca, según César

Las inmobiliarias, que no dan abasto, ya tienen filtrados a varios perfiles de clientes ideales. Por tanto, cuando entra un nuevo piso que poder alquilar ya tienen los contactos necesarios y no hace falta ni que pase por un proceso de publicación en plataformas como Idealista o Fotocasa.

De hecho, el experto señala que "8 de cada 10 pisos, tanto de alquiler como de venta, no llegan ni a anunciarse", añadiendo que, como mencionaba anteriormente, "tenemos ya el listado apuntado para llamar directamente antes de anunciarlo".

Asimismo, las recientes reformas gubernamentales en lo que a vivienda se refiere, sobre todo en lo que respecta a zonas tensionadas y a la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, han generado cierta reticencia en los propietarios.

Como asegura César, "muchos propietarios a la hora de alquilar, cuando acaban los contratos, están decidiéndose a cerrar o vender debido a las últimas reformas". Añadiendo que, aunque obviamente se debe proteger al inquilino, "el propietario jurídicamente se encuentra indefenso y está desapareciendo mucha oferta".

Igualmente, desmitifica ciertas creencias sobre el pensar general de los caseros. Ya que , "la inmensa mayoría de pisos son de pequeños propietarios, no de fondos, y cuando se asustan o los guardan o los venden", afirma.

Huesca, a la cabeza de los alquileres exprés

Lo que está claro es que, quien tiene un inmueble a día de hoy tiene un tesoro, sobre todo si se encuentra en capitales de provincia como Huesca donde la oferta es muy reducida y los pisos se alquilan en cuestión de días...o incluso de horas.