Abre en el centro de Zaragoza un nuevo restaurante: "La idea es ser top. Yo intento comprar lo mejor, es la única manera"

Las calles del centro de Zaragoza siguen en plena transformación. Tanto urbanística como comercial. Así pues, un nuevo restaurante, con especialidad en el pescado y el buen vino, ha abierto en los últimos días sus puertas con el objetivo de convertirse en una referencia para zaragozanos y visitantes.

El pasado viernes 6 de febrero, David Gómez inauguró en la calle San Clemente, 7, Sal Fina, su segundo restaurante en Zaragoza. El propietario ya cuenta con experiencia en la hostelería, pues en diciembre de 2023 abrió Sal Gorda, hermano del nuevo local y ubicado a menos de 100 metros de distancia.

El restaurante, que ha conquistado a personalidades como Ana Duato, ha sido “un éxito bestial”. “En el mundo de la hostelería el producto casi lo dejan como secundario. Yo quería dar lo que como en mi casa, hacerlo bien así es fácil”, defiende sobre la propuesta.

En esta línea, al llenar todos los días, entre semana y fines de semana, a David se le presentó la posibilidad de coger este local, que anteriormente era Es.Table, y crecer en el mundo de la hostelería. Con un gran equipo detrás, el emprendedor se lanzó a por su segundo restaurante, mucho más grande y en una zona muy atractiva.

Así nace Sal Fina, un nombre que surgió entre bromas y manteniendo el concepto de Sal Gorda. Pero, en este caso, se enfoca en pescado y no en carne, para que no se solapen entre los dos. Pescado a la brasa, carabineros, rodaballos…

Eso sí, también es posible elegir opciones cárnicas, el principal nicho de David, que está al frente de Carniceros Viajeros.

Aunque con algunos productos diferenciados, ambos comparten un sello de identidad: la calidad. “Yo madrugo todos los días, voy al Mercazaragoza y paso a comprar el pescado. Intento comprar lo mejor, es la única manera de hacerlo bien”, destaca David que aspira a ser un sitio "top".

Sala de Sal Fina. E.E.

Así pues, ya hay muchos clientes que han podido comprobarlo. Apenas lleva una semana abierto, pero el primer fin de semana estuvo lleno y la gente pudo disfrutar de una gastronomía de nivel, donde el producto es la prioridad.

No obstante, de inicio no han querido darle mucha publicidad para empezar poco a poco. El buen servicio también es una de las bases para el negocio.

Igualmente, Gómez defiende que la cercanía entre ambos establecimientos es positiva para su gestión. “Ahora, por ejemplo, me han llamado allí para comer el domingo y le he dicho que no abrimos, pero que tenemos un nuevo local que sí abre los domingos”, ejemplifica.

“Esto nos relaja un poco. Si los sábados ya están llenos allí podemos pasar gente aquí, o al revés”, añade el dueño.

Imágenes del primer fin de semana en Sal Fina.

Diferenciación

Una de las grandes ventajas del nuevo restaurante es su espacio. Sal Fina tiene una extensa superficie con un salón privado en la parte de abajo donde se pueden celebrar eventos (comuniones, bautizos…).

Además, una parte del local se reserva para el tapeo, pues quieren fomentar el consumo en la barra, aunque la idea es ser un restaurante que pueda "pelar con los mejores".

En este punto, algunas de las tapas son la brocheta de solomillo de vaca madurada, una gilda de anchoa, salmuera sobre hielo, croquetas de jamón, ensaladilla rusa con ventresca o empanadilla de atún rojo. También disponible solo en barra y mesas altas está el plato de jamón de bellota o la tabla de quesos, que puede pedirse como entrante o postre.

Sal Fina.

“No son tapas habituales, ni se compra nada hecho. Se hace todo aquí, con esa calidad nos diferenciamos”, subraya Gómez.

En Sal Fina el cliente puede ver de cerca cómo limpian el pescado o cómo se hace el steak tartar en la mesa. “Nos podemos lucir con los carros, es una experiencia un poco elevada al top”, cuenta adelantando que también pondrán un mostrador en la entrada como una pescadería.

Por otro lado, Sal Fina quiere ser especialista en vinos de media-alta gama. Para ello cuentan en el equipo con Diego, sumiller, quien explica que se centran en vinos de la zona de Aragón para apostar por la tierra.

La unión de "producto y maña", como bien dice su lema, seguro que llevarán directamente al éxito a este nuevo restaurante.