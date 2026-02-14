Sandra, sobre su filosofía de vida tras mudarse sola al Pirineo: "No me importa no tener tanta vida social"

Sandra y el pueblo de Ansó de fondo Youtube - Canva - Valle de Ansó

¿Quién no ha soñado alguna vez con romper todo lo establecido y mudarse lejos de su hogar? Manta, carretera y experiencias, sobre todo cuando aún se es joven.

En los últimos años, las redes sociales se han llenado de influencers que han decidido dejar su vida en España para probar suerte en el extranjero. Normalmente, en destinos como Suiza o Australia, donde las condiciones económicas son notablemente superiores.

Sin embargo, no todo es el dinero. Pocos son los que, desafiando la tendencia de la despoblación, deciden mudarse a un 'pueblecito' de alrededor de 100 habitantes, aparentemente sin muchas oportunidades, en lo más profundo de Aragón.

En este contexto aparece Sandra, una joven barcelonesa que dio un giro de 180º a su vida y se instaló en un pequeño pueblo del valle de Hecho (Huesca). Una decisión que, sobre el papel, parece radical, pero que en la práctica fue profundamente meditada.

Tras vivir en grandes municipios como Madrid y Barcelona, entendió que ese modelo de vida no estaba hecho para ella y, hace unos meses, decidió que era el momento de lanzarse y explorar nuevas aventuras.

Hoy, a través de sus redes sociales (@sandinthesunn), donde cuenta con miles de seguidores, comparte qué hay detrás de esta decisión. Porque, como todo en la vida, también existe una cara B.

¿Cómo es vivir sola en el Pirineo?

Las primeras semanas de Sandra tras mudarse sola al Pirineo fueron, según cuenta en su canal de YouTube, un auténtico descubrimiento. Y casi siempre para bien.

Desde alquileres notablemente más económicos a los de Madrid y Barcelona (consiguiendo una casa por 450 euros al mes), un trato más personalizado de los vecinos y, por supuesto, encontrando un ambiente más calmado que se traduce en una tranquilidad casi imperturbable.

Sobre su acogida en el municipio, Sandra no encuentra queja alguna: "Son literalmente los mejores, vinieron directamente a 'picar' a mi puerta cuando me instalé. Hay otras personas que me han escrito por redes sociales o directamente a mi número porque estoy en el grupo de Whatsapp del pueblo", señala, añadiendo que "no sé si en todos los pueblos es así, pero yo me siento muy afortunada. Lo que pasa es que no están prácticamente nunca".

En este sentido, la barcelonesa advierte de la soledad que se puede llegar a sentir ciertos días. "He pasado dos días triste por no decirte que prácticamente no me he levantado del sofá y me he devorado dos libros enteritos con tal de no pensar", cuenta Sandra.

Por eso, advierte que "si no llevas bien la soledad, probablemente lo pases bastante mal". Reconoce que es un factor real y que si alguien no la lleva bien o tiene otras prioridades (como salir mucho de fiesta), vivir allí podría convertirse en un auténtico "infierno".

Aunque esto, en su caso personal y conforme a su filosofía de vida, no termina de pesar demasiado. "En el momento de la vida en el que estoy, tampoco me importa no tener tanta vida social y no poder salir de fiesta todos los fines de semana", comenta la joven.

Experiencias como la de Sandra, son fundamentales para concienciar a la gente de que no todo lo que se ve en redes sociales es tan bonito como aparentemente se muestra y que decisiones como vivir en un encantador pueblo de montaña, también pueden resultar complicadas si valoras la compañía y la diversidad de planes.

Vivir sola lejos de todo: ¿es tan idílico? ❄️ | Preguntas y respuestas 💬

Finalmente, si tienes un mínimo de curiosidad, Sandra recomienda 'tirarse a la piscina': "Te diría que 100% al menos lo pruebes y ya consideres tú si para ti es demasiada soledad o demasiadas complicaciones", afirma.