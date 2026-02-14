El restaurante de carretera a 10 minutos de Zaragoza donde se come de maravilla: "El menú por 14 euros está súper bien"

El sector hostelero zaragozano es espectacular. La ciudad presume de una gran variedad de bares y restaurantes en los que comer y chuparse los dedos.

Entre los establecimientos que destacan por su excelente relación calidad-precio se encuentra Los Cántaros, un restaurante a pie de carretera que hace las delicias de los trabajadores de la zona.

El local está situado en la carretera de Logroño, un entorno en el que conviven empresas, industrias e incluso un colegio.

En esta misma vía se encuentran otros clásicos muy conocidos como Casa Royo y Casa Agudo. La mejor forma de formarse una opinión, sin duda, es probar los tres.

El último que hemos visitado ha sido Los Cántaros, y bien merece un artículo propio.

De lunes a viernes ofrece un menú por 14 euros que destaca por su buena cantidad y, sobre todo, por su sabor.

Para quienes comen a diario fuera de casa, encontrar restaurantes donde el menú cambia cada día y mantiene este nivel resulta, sencillamente, maravilloso.

Interior de Los Cántaros Google

Además, el restaurante cuenta con un aparcamiento cercano donde dejar el coche sin problemas, algo que se agradece especialmente en una ciudad donde aparcar puede convertirse en una pequeña odisea.

La atención, por su parte, es rápida y amable, un aspecto que los clientes destacan de forma recurrente en sus reseñas.

"La velocidad de servicio más rápida que he visto en restaurantes. Yo siempre pido únicamente patatas fritas y un huevo frito en cada restaurante al que voy; este es el número uno, sin duda alguna. Excelentes, mejores que las de mi abuela. Me lo guardo como mi top 1", se puede leer en Google.

Arancha comenta que acudieron con compañeros de trabajo "porque nos pillaba bien de camino y fue espectacular. Entre el servicio y la comida, que fue comilona, pedimos menú para compartir con entrantes como ensalada, longaniza, pimientos y migas, y de segundo costillas con patatas, acabamos más que satisfechos. Lo recomendaría una y otra vez".

"El menú por 14 euros está súper bien, cambia cada día", añade otro cliente.

Uno de los puntos fuertes del local son las brasas. "Estuvimos ocho personas y comimos de cine. El servicio, estupendo, con mucha amabilidad y siempre atentos a que no faltara nada. Además de lo que aparece en las fotos, comimos pescado a la brasa y costillas de ternasco", apunta JoseMiguel tras su visita hace unos meses.

Otro cliente resume su experiencia así: "Sitio perfecto para comer a la brasa. Carnes siempre acompañadas de patatas fritas artesanas. Las ensaladas son muy completas y los postres caseros están a la altura. Algo importante es que el pan es de panadería. En los últimos años se nota una mejora continua. El trato del personal es muy profesional y cercano. Pidas lo que pidas, está perfecto".

Eso sí, las buenas reseñas también pueden generar expectativas poco realistas. En Los Cántaros se come de maravilla, pero quien llegue esperando alta cocina moderna, sabores exóticos o una experiencia Michelin, se equivoca de lugar.

El restaurante está muy bien, se come genial y es mejor llamar para reservar para asegurarse una mesa.