Los restaurantes de Zaragoza cuelgan el cartel de 'todo lleno' por San Valentín: "Reservan con semanas de antelación"

Si espera conseguir una mesa para dos para este fin de semana, lo tiene complicado. Esta semana se han despertado muchos mirando el calendario dándose cuenta con sorpresa que el día de los enamorados está a la vuelta de la esquina.

Aunque muchos rechazan su celebración como una idea del marketing, otros muchos -su mayoría- lo viven como una fecha especial para compartir con sus parejas.

Los escaparates llevan días cargados de rojo pasión, corazones e ideas de regalo para las parejas, y las floristerías se llenan de encargos.

Si bien los regalos materiales a veces pasan a un segundo plano y son muchas las parejas que deciden celebrar esta fecha con una cita para dos en un buen restaurante.

Esta semana los teléfonos de los restaurantes no han parado de sonar para solicitar reservas de última hora para el día de San Valentín. Sin embargo, los comensales no han corrido buena suerte y se han encontrado con la negativa de una pequeña mesa para dos.

"Intenté coger reserva en un restaurante hace tres semanas y ya me dijeron que estaban completos", lamenta Sara Romeo, joven de 27 años que busca celebrar el día junto a su pareja. Así, señala de "misión imposible" poder conseguir una mesa, ahora aún más que se acerca el día.

Unas declaraciones de una joven que evidencian la realidad. "Están todos los restaurantes llenos", manifiesta con alegría José María Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes en Zaragoza y provincia.

No es para menos ya que Lasheras destaca la buena suerte de que "este año San Valentín es un sábado y la gente se anima a salir a celebrarlo".

El día en el que cae y las ganas de compartir un tiempo de calidad para dos hace que "la gente reserve con mucha antelación".

"Otros años cae durante la semana laboral, lo que supone que las reservas se repartan más en varios fines de semana, aunque también hay gente que se anima a celebrarlo ese mismo día", compara años anteriores.

Más allá de la capital aragonesa, la provincia de Zaragoza "también tiene movimiento" y esperan que sea también un fin de semana de buenos resultados para los restaurantes más allá del área metropolitana.

Este año además coincide con una oportunidad "magnífica" para los restaurantes con el comienzo del certamen Premios Horeca donde más de 40 restaurantes participan para coronarse como el mejor menú degustación de 40 y 60 euros en Zaragoza y provincia.

Según Lasheras, supone un empuje para los restaurantes y "un motivo todavía más especial para probar los menús en San Valentín".

Así, que coincida en tiempo y forma la celebración del amor con esta temporada del certamen lo considera como "un momento muy especial de este año".

Aunque San Valentín no es el único momento motivo por el que Zaragoza vive un buen momento en reservas gastronómicas.

La celebración de la Feria Internacional de Maquinaria Agraria hasta este mismo sábado ha hecho que "durante toda la semana se haya visto mucho movimiento".

Estos dos eventos, uno de larga duración como FIMA y el día de San Valentín, han supuesto "una ayuda" para que un mes que suele ser flojo para la hostelería remonte.