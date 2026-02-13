Ni Ansó ni Broto, el pueblo más romántico para una escapada cerca de Zaragoza: "El castillo del siglo XI es precioso"

Este 14 de febrero se celebra San Valentín; y muchos enamorados ya tienen el restaurante reservado para una cena romántica.

Como en este 2026 la fecha cae en sábado, muchos aprovechan para una escapada a un pequeño pueblo cercano.

Aragón cuenta con muchos pueblos preciosos, y desde la Asociación Los Pueblos más bonitos de España recomiendan Alquézar como destino perfecto para los enamorados.

Ansó, Broto, Torla o Valderrobres son algunos de los pueblos aragoneses más conocidos para una salida de fin de semana. No obstante, para una velada para el 14 de febrero Alquézar es perfecto.

El pequeño municipio está cerca de Zaragoza, a tan solo una hora y media en coche. Por lo que es un destino muy cómodo para alejarse de la ciudad sin invertir mucho tiempo en la carretera.

Alquézar

Alquézar es de esos pueblos que invitan a bajar el ritmo intenso de la ciudad, aquí no hay prisa y menos si vamos con nuestra pareja para disfrutar del fin de semana de San Valentín.

Colgado sobre los cañones de la Sierra de Guara, tiene calles de piedra, fachadas ocres y un silencio íntimo que anima a pasear sin rumbo, simplemente disfrutando del momento y de la compañía.

Una calle de Alquezar, en Huesca. iStock

Perderse por sus callejuelas, asomarse a los miradores y caminar por las pasarelas del río Vero es un plan perfecto para una escapada en pareja: naturaleza, calma y rincones con encanto a cada paso.

Además hay que visitar el caserío de Alquézar, que se extiende a los pies de su castillo de origen islámico, convertido en colegiata tras la reconquista cristiana. En la monumental colegiata de Santa María se pueden contemplar las huellas que las diferentes corrientes artísticas han ido dejando en el transcurrir de los siglos.

Castillo de Alquézar.

Vigila desde lo alto y recuerda la historia del lugar mientras regala vistas abiertas al paisaje. Un escenario sencillo y bonito que se puede visitar. La majestuosa Colegiata fue declarada Monumento Nacional en 1931.

La revista Viajar, publicó un artículo sobre Alquézar en el que exponían que "es de obligado cumplimiento visitar la colegiata de Santa María y pasear por Alquézar, el cual se presenta como un conjunto medieval de murallas, torres e iglesias".

El pueblo medieval está en el corazón del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, combinando la visita medieval con el encanto de la naturaleza.

Si por algo es conocido la localidad oscense es por sus pasarelas, un recorrido de montaña de alrededor de 2 horas, que recibe miles de visitantes cada año.

Sendero de las pasarelas de Alquézar. Pasarelas de Alquézar

La ruta de las pasarelas de Alquézar es un recorrido de montaña circular que discurre en torno a esta villa medieval enclavada en la Sierra de Guara.

El sendero, bien señalizado y accesible para la mayoría de caminantes, permite descubrir el entorno natural que rodea al pueblo a través de un itinerario que combina tramos de senda tradicional con pasarelas metálicas ancladas a la roca.

Pasarelas de Alquézar.

A lo largo del camino se contempla el último tramo del cañón del río Vero, donde el agua ha esculpido formaciones rocosas de gran belleza.

El recorrido también muestra antiguos elementos vinculados al aprovechamiento hidráulico del río, testimonio de cómo la intervención humana se integró históricamente en este paisaje abrupto y singular.

Para acceder al paseo, desde hace unos años, hay que pagar entrada. El precio del ticket es de 5 euros para los adultos y de 2 euros para los menores de 11 años.

Dónde alojarse

En Hotel Vinoteca Alquézar, Hotel Villa de Alquézar y Hotel Santa María de Alquézar , todos ubicados en pleno casco histórico de Alquézar, encontrarás opciones clásicas para pasar la noche con encanto.

Estos hoteles combinan la comodidad moderna con la atmósfera tradicional del pueblo, y muchos están a un paso de restaurantes, cafés y los principales puntos de interés turístico.

Eso sí, para este fin de semana de San Valentín, alguno ya tiene el cartel de completo.

Si prefieres alojarte con más independencia, hay apartamentos y casas rurales como Casa Alodia, Apartamentos El Portal de Alquézar o Apartamento Casa O’Royo, donde es más fácil encontrar un hueco para esta escapada romántica.