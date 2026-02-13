Adiós a una encantadora cafetería del centro de Zaragoza: "Cada día cierran más autónomos, es una pena"

Un querido local del Casco Histórico de Zaragoza ha cerrado sus puertas de manera definitiva. Se trata de la cafetería La Gata Con Manchas, un espacio especial y acogedor, con hueco para las mascotas, que abrió hace menos de dos años, en marzo de 2024, en el centro de la ciudad.

Sin embargo, sin celebrar su segundo aniversario, la cafetería ubicada en la calle Santiago, 27, junto a la plaza del Pilar, ha bajado la persiana. El exterior muestra esta decisión, ya que los cristales de la puerta se encuentran empapelados. Además, en la ficha de Google del negocio se anuncia ese cierre permanente.

La noticia ha pillado por sorpresa a muchos vecinos y zaragozanos que lamentan la pérdida de esta cafetería. Era un local con mucho encanto, una decoración moderna y un gran cuadro de una gata con un café que reflejaba su marca.

La Gata con Manchas contaba habitualmente con mucha afluencia de público y con reconocimiento por redes sociales gracias a sus propuestas de desayuno y brunch. Por ello, ha sido todavía más inesperado.

Así pues, muchos vecinos de Zaragoza han reaccionado con tristeza a la noticia. En el post publicado por la cuenta @dstylezgz que señalaba el cierre, lo han reflejado.

"Pero si estaba todo fenomenal", "qué pena, nos gustaba mucho, cada vez es más difícil mantener negocios pequeños", "cada día más autónomos cierran sus puertas, es una pena", escribían algunos comentarios.

Tostadas o tartas

La Gata con Manchas ofrecía desayunos, brunch, meriendas y un café de especialidad para cada época del año.

En cuanto a la carta de comida, los clientes podían disfrutar de una amplia variedad: tostadas muy abundantes de jamón cocido, aguacate, hummus, burrata, salmón o huevo poché. También de tortitas, cruasanes rellenos, diferentes tartas como una de queso con base de torrija casera, palmeritas, cookies o smoothies, zumos y matcha.

Además, el establecimiento tenía un menú brunch que incluye una bebida caliente a elegir, una bebida fría, un entrante y una tostada por 15,9 euros.

Sus propuestas, además de deliciosas, eran una gran combinación de color y perfectas para fotografiar.

Aperturas

Igual que unos cierran sus puertas, también hay algunos que se aventuran a emprender. Así pues, durante este 2026, nuevos negocios han abierto sus puertas. La cafetería Succu en la zona centro o Vivari en el barrio de Las Fuentes, entre otras.