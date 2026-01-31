Arrasa en Jysk la mesita de noche color roble más barata y elegante: cuesta 55 euros tras una rebaja del 21%

Las mesitas de noche suelen ser uno de los elementos más olvidados cuando se habla de decoración del hogar. Sin embargo, cumplen una función clave tanto a nivel práctico como estético.

Cuando pensamos en una reforma, la atención suele ir directa a muebles más grandes, como los armarios, cómodas o escritorios. Todo lo demás queda en un segundo plano.

Pero, superada la cuesta de enero, renovar pequeños muebles puede ser el primer 'granito' de arena para darle un aire nuevo a la casa sin tener que hacer un gran desembolso.

En este sentido, la cadena danesa JYSK arrasa en ventas con una mesita de noche sencilla, funcional y muy bien valorada por los clientes. Su precio actual es de 55 euros, tras una rebaja de 21%.

¿Cómo es la mesita?

Solo está disponible en su color 'roble salvaje oscuro', como define la marca. Un tono rústico que aporta calidez, naturalidad y elegancia, alejándose del blanco y negro que han dominado las tendencias más modernistas los últimos años.

Uno de los elementos más destacados es su único cajón, amplio y que ocupa toda la parte inferior del mueble. Además, incorpora freno automático para un cierre suave y silencioso.

Sobre el cajón se encuentra una repisa abierta, ideal para dejar un libro o cualquier pequeño utensilio. En la parte superior de la mesita, como en cualquier mueble, el espacio es perfecto para dejar el móvil y la lamparita de noche.

Mesita de noche color roble de Jysk Jysk

En cuanto a los materiales, está fabricada a base de tableros de MDF (fibras de madera cortadas finamente), melamina (que es un tipo de chapa decorativa) y aglomerado.

Como ocurre con la mayoría de productos de Jysk, la mesita se entrega sin montar. Aun así, como comentan diversos clientes, el montaje es sencillo y no presenta grandes complicaciones.

Una vez montada, pesa 14,2 kg y mide 51 cm de ancho, 46 cm de alto y 43 cm de profundidad, lo que la convierte en un mueble fácil de transportar, si se desea un cambio de cuarto, y que encaja especialmente bien con camas bajas.

Opiniones de los clientes

La marca ha puesto la etiqueta de "hasta que se acabe el stock", lo que ya nos da un claro indicio del triunfo entre los clientes.

Otro, sin lugar a dudas, son las reseñas. La mesita cuenta con más de 420 opiniones y un 4,5 de valoración. Entre los comentarios, podemos encontrar opiniones como la de Ale, usuaria que califica con cinco estrellas el producto: "Fácil montaje y es como en las fotos", señala.

Opciones de compra y devolución

Actualmente, la mesita no está disponible para envío a domicilio. Solo puede adquirirse en tienda física o mediante el servicio 'Click and Collect'.

Esta opción permite comprar online y recoger en tienda, estando disponible en hasta 63 establecimientos.

En cuanto a las devoluciones, la cadena ofrece una política sin límite de tiempo, un punto a favor para quienes compran con calma y sin prisas.