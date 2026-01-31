Abre en un barrio de Zaragoza una nueva cafetería: "Es algo diferente, tiene variedad y buenos precios"

El barrio de Las Fuentes de Zaragoza cuenta desde hace unos días con una nueva y moderna cafetería. La cadena Vivari Coffee & Bakery ha abierto un nuevo establecimiento en esta zona, siendo la primera franquicia que llega a la capital aragonesa.

En concreto, abrió hace semana y media en la avenida del Compromiso de Caspe, 76, con una apuesta de cafetería-panadería orientada al día a día de un barrio donde destacan los pequeños negocios y bares de toda la vida.

El nuevo local, acogedor y de amplias dimensiones, ofrece café, bollería y productos salados en un espacio moderno con toques rústicos, pensado tanto para desayunos y meriendas como para cualquier momento del día. En este aspecto, cabe destacar que cuenta con un horario muy amplio, de 7.00 a 21.30.

La oferta es muy diversa, con productos de panadería, repostería con cruasanes, napolitanas, palmeras, pizzas o incluso ensaladas.

Este Vivari Coffee & Bakery cuenta con una gran cristalera que se deja ver en la avenida y con un ambiente cuidado en el interior. Y lo más importante, un mostrador que llama la atención, repleto de dulces entre los que abundan los cruasanes.

Cruasanes Vivari. E.E.

Así pues, muchos vecinos han celebrado la apertura de un establecimiento diferente en sus calles. "En general muy bien. El café me encantó. La comida también genial, muy buena y barata para lo que se ve en el centro de la ciudad", valora un cliente en una reseña de Google.

“Es algo nuevo para Las Fuentes. Tiene bastante variedad y de precio un poco más caro que los bares, pero está bien”, confirma otro usuario.

En ese aspecto, el encargado de la cafetería Vivari en Zaragoza confiesa que la acogida por parte de los vecinos ha sido muy buena: "Estamos muy contentos y agradecidos, ha sido un éxito". "Son los mismos franquiciados que tienen las de Tarragona", aclaraba el responsable sobre esta apertura.

Interior del local. E.E.

Promociones

Dentro de su catálogo, destacan algunas promociones en forma de menús y packs que están disponibles todos los días del año.

Por ejemplo, una caña de chocolate y un café por 2,10 euros; un cruasán y un café por 2,10; una bebida y bocadillo por 3,50; un bikini más café por 4,10 euros; ensalada y bebida por 6,70 y vegetal y bebida por 5,80 euros.

Mostrador de la cafetería. E.E.

En cuanto a los packs, se pueden elegir tres cruasanes por 2 euros o tres cañas por 2,40.

Sobre Vivari

Según pone en su página web, Vivari es una empresa familiar que nació en 2012 con la idea de ofrecer panaderías de proximidad. Sin embargo, poco a poco fue creciendo y evolucionando hacia lo que es hoy en día: una gran cadena de cafeterías con el empresario chino Yongmao Ji al frente.

Vivari tiene sobre todo presencia en Cataluña, especialmente en Barcelona, donde cuenta con 100 locales, sumando cada vez más aperturas, las cuales no han estado exentas de polémica.