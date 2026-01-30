La hamburguesa de un famoso local de Zaragoza que busca ser la mejor de España: "Es una declaración de intenciones"

Por cuarto año consecutivo la marca zaragozana Nola Smoke estará presente en el Campeonato Nacional de Hamburguesas (Best Burger Spain).

La hamburguesería de Zaragoza, finalista nacional en 2023 y ganadora del título de Mejor Hamburguesa de Aragón, celebra en 2026 su 5ª aniversario presentando Emmy Smoke, una hamburguesa que reivindica el origen de la marca llevando el concepto del sabor a un nivel superior

La hamburguesa nace como un legado, como un homenaje al fuego, al buen producto y a la técnica del ahumado. Emmy Smoke nace del respeto por el fuego y del cuidadoso trabajo de cada elaboración.

Cuenta con un pan brioche tradicional, suave y ligeramente dulce, que abraza una patty de chuleta madurada, jugosa y lleno de carácter. Sobre ella, un cremoso queso cheddar fundido se fusiona con fat bacon ahumado y caramelizado, trabajado lentamente para potenciar su intensidad y textura crujiente

El contrapunto llega con uno de los elementos más personales de la receta: el relish casero Honey Rose, elaborado de forma casera en Nola Smoke y que aporta un equilibrio sutil entre dulzor y acidez.

La hamburguesa se culmina con la salsa Emmy ibérica de la casa (que da el nombre a la hamburguesa) y que ha sido creada exclusivamente para esta receta.

“Una declaración de intenciones”

“Emmy Smoke no es solo una hamburguesa, es una declaración de intenciones”, señala Alex Viñal, fundador de la marca. “Habla de nuestro amor por el sabor exclusivo que aporta el producto de calidad que marca cada una de nuestras creaciones, del tiempo dedicado a cada elaboración y de la búsqueda constante de una experiencia que vaya más allá de comer una Burger en el año en el que celebramos el 5º aniversario”.

Con esta propuesta, Nola Smoke se suma de nuevo a uno de los campeonatos gastronómicos más seguidos del país, defendiendo una hamburguesa que pone en valor la cocina de origen, el fuego como lenguaje y la identidad propia como seña de autor.

Las mejores creaciones de España

El Campeonato Nacional de Hamburguesas (que en su anterior edición alcanzó cifras de récord con más de un millón de hamburguesas vendidas) celebra su sexta edición en 2026 del 29 de enero al 1 de marzo de 2026, reuniendo de nuevo a establecimientos de toda España que representarán a sus respectivas comunidades autónomas.

Los participantes compiten por el título de Mejor Hamburguesa de España 2026, un reconocimiento que destaca la excelencia en la ejecución y la calidad de los ingredientes utilizados.

Los clientes juegan un papel clave al evaluar las hamburguesas mediante sus votaciones, mientras que un jurado profesional recorrerá España para seleccionar a las mejores propuestas que competirán en la gran final que se celebrará el 10 de marzo, donde el jurado especializado determinará quien es el ganador.

Sobre Nola Smoke

Nola Smoke, marca que nace alrededor de un kamado, del respeto por el producto y de entender la técnica del ahumado como seña de identidad propia cumple en 2026 su 5º aniversario consolidándose como una marca de referencia entre las mejores hamburgueserías del país.

Ese camino, construido paso a paso, empezó a hacerse visible en 2023 cuando Nola Smoke alcanzó la final nacional del campeonato y fue reconocida con el premio a Mejor Hamburguesa de Aragón. En 2024 y 2025 la marca volvió a competir, reafirmando su presencia en el panorama nacional y consolidando su técnica y forma de hacer como algo ya identificativo y propio al sello Nola Smoke.

En Nola Smoke, el ahumado es el punto de partida y su huella inconfundible. El Kamado no es una herramienta más, es el centro de todo, y cada elaboración nace en el control del fuego y en la precisión.

En Nola Smoke, además de hacer hamburguesas, buscan contar una historia a través del fuego, del humo y del respeto absoluto por el producto.

Durante el mes de competición, Nola Smoke invita a los zaragozanos a descubrir y apoyar su propuesta en el Campeonato Nacional de Hamburguesas. Desde el 29 de enero al 1 de marzo, la hamburguesa Emmy Smoke estará disponible en Nola Smoke en los formatos habituales de venta.