El plato típico de Aragón perfecto para una cena rápida: es una receta fácil y sencilla con solo 3 ingredientes

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Durante la Navidad, las horas que se pasan en la cocina aumentan exponencialmente, por lo que el resto de enero buscamos recetas rápidas y sencillas.

Este plato típico en Aragón es muy fácil de preparar y acompañado con una ensalada puede ser una cena perfecta.

Hablamos de las patatas huecas. Un plato riquísimo con solo 3 ingredientes: patata, huevo y harina. Para ser feliz se necesitan pocas cosas.

Aragón destaca por sus recetas tradicionales que han pasado de generación en generación, y consiguen unir a las familias en torno a una mesa.

Una mesa en la que no faltan las verduras, el cordero y algún que otro tentempié de aprovechamiento. Las patatas huecas son una de esas recetas tradicionales sencillas pero deliciosas.

¿Cómo se hacen las patatas huecas típicas de Aragón? En primer lugar, cabe destacar que en la receta una patata de tamaño mediano a grande, que se vacía cuidadosamente para crear una especie de recipiente. Luego, las patatas se fríen ligeramente para que tengan una textura crujiente por fuera y tierna por dentro.

Los ingredientes principales que vas a necesitas para elaborar las patatas huecas son: patatas, huevo y un poco de harina, estos son los básicos de la receta original; pero, para darle un poco más de consistencia, se le añaden un par más que seguro tienes en la nevera: 1 vaso de leche, levadura, mantequilla, aceite y sal.

Receta paso a paso

Ingredientes 3 patatas grandes

1 huevo

1 cucharada de harina

1 vaso de leche

1 cucharada de mantequilla

Aceite y sal Paso 1 Cocer las patatas. Coloca las patatas peladas y cortadas en trozos pequeños en una cazuela con agua y sal. Cocínalas hasta que estén suaves al pincharlas con un tenedor. Paso 2 Tritura las patatas. Una vez cocidas, escurre las patatas y ponlas en un bol. Cuando se hayan templado un poco, aplástalas con un tenedor, dejando una textura ligeramente grumosa. Paso 3 Añadir los ingredientes. Incorpora la mantequilla, el huevo, la leche y sal al gusto. Remueve bien hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Paso 4 Incluye la harina. Agrega la harina y una pizca de levadura en polvo, y mezcla todo hasta conseguir una masa que no se deshaga al freírla. Paso 5 Freír las patatas. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe pequeñas porciones de la masa hasta que se doren por todos los lados. Eliminar el exceso de aceite.

Una vez doradas, para terminar coloca las patatas huecas sobre papel absorbente para que se elimine el exceso de aceite, déjalas enfriar un poco y listas para disfrutar.

Para una cena rápida puedes acompañarlas con algo de ensalada o un aguacate. Por otro lado, esta receta también sirve como picoteo acompañadas con tu salsa favorita.