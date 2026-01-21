La 'tasca' que ha conquistado a Isabel Díaz Ayuso en Zaragoza: "Un gran bar se merece una gran clientela"

Isabel Díaz Ayuso y el bar que visitó en Zaragoza de fondo Wikipedia / Tasca la Ultramarina

Aragón vive estos días una intensa campaña electoral, con las elecciones autonómicas previstas para el 8 de febrero.

Por lo tanto, ver en las próximas semanas desfilar en cualquier punto de la comunidad algunos de los rostros más conocidos de la política nacional será algo habitual.

El pasado fin de semana fue el turno de Isabel Díaz Ayuso, que visitó una conocida tasca del barrio zaragozano de Delicias con motivo de la asamblea del Partido Popular celebrada este domingo.

Así es 'Tasca La Ultramarina'

La visita fue anunciada por el propio establecimiento, Tasca La Ultramarina, a través de un post en redes sociales con el mensaje: "Muchas gracias @isabeldiazayuso por visitar hoy nuestra casa. Feliz domingo a tod@s".

La publicación no tardó en viralizarse, apareciendo en diversos medios y superando los 1.700 likes y los 120 comentarios, por el momento.

Entre ellos destacan mensajes como el de Lorena, usuaria de Instagram, que escribió: "Olé olé y olé! Un gran bar se merece una gran clientela. Como siempre sois los mejores". José Carlos añadía: "No me extraña que vaya gente tan top con lo buenos que sois".

De hecho, resulta complicado encontrar comentarios negativos. La mayoría de las opiniones reflejan el cariño del barrio hacia un local que ya era popular mucho antes de la visita de Ayuso.

Más allá del revuelo mediático, el restaurante es un referente en Delicias por su buen hacer, especialmente en el tapeo, con clásicos como los caracoles, las croquetas o propuestas de pescado como zamburiñas, boquerones o cazón en adobo.

La carta se completa con opciones más contundentes, como hamburguesas de ternera, buey o secreto ibérico, además de ensaladas y raciones destacadas como el rabo de toro, los callos de ternera, las manitas o el lagarto ibérico.

Otras visitas de famosos

No es la primera vez que este local recibe a caras conocidas. En su cuenta de Instagram presumen de visitas como la de Samantha Vallejo-Nágera, acompañada del mensaje: "Una ilusión recibir en nuestra tasca a una leyenda de la gastronomía".

También han pasado por sus mesas otros nombres populares, como el grupo de rock OBK, durante su visita a Zaragoza por las fiestas del Pilar, o el humorista Edu Soto.

Lo que está claro es que este bar, situado en la calle Roger de Flor nº1, ha sabido labrarse un nombre propio. Buena cocina, cercanía y ambiente de barrio parecen ser la fórmula que explica su éxito.