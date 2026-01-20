José Antonio, profesor de economía: "Hay proyecciones de que, para junio, el oro alcance los 5.000 dólares por onza"

El oro, como la vivienda, ha dado la bienvenida al 2026 batiendo récords históricos, alcanzando máximos que superan los 4.600 dólares la onza.

Una tendencia que parece que solo va al alza, firmando aumentos de hasta un 70 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el experto y profesor de economía en EAE Business School, José Antonio Lanau, las previsiones sobre el oro apuntan a un escenario especialmente llamativo.

Basándose en las estimaciones de uno de los bancos más importantes del mundo, el HSBC, Lanau explica que la entidad "ha lanzado a sus inversores una proyección en la que ellos estiman que a mediados de año, para junio, el oro alcance los 5.000 dólares por onza", tal y como afirmó en Aquí y Ahora (de Aragón TV).

Pero, ¿cuál es el motivo detrás de estos elevados precios? ¿Qué podemos esperar?

Motivos

Una de las principales explicaciones de este aumento en su precio reside precisamente en estas entidades financieras. "Los bancos centrales comenzaron a atesorar oro hace un par de años, lo cual llevó un poco hacia arriba el precio", explica.

Sin embargo, pese a estar el precio por las nubes, no todo es esperanzador.

"La producción mundial del oro no crece lo suficiente como para abastecer ese fuerte crecimiento de la demanda", apunta Lanau matizando "ante una demanda creciente y una producción contenida, los precios se disparan".

Previsiones de futuro y consejos de inversión

Viendo los números, muchos particulares pueden verse tentados a invertir en oro, con esperanzas de que siga creciendo y agrandando esta 'bola de nieve'.

Sin embargo, ante este tipo de pensamientos, el profesor recomienda "diversificar siempre", tratando de evitar que una cartera de inversión se sostenga únicamente en el oro.

Recomienda prudencia ante este comportamiento ya que, aunque ha crecido significativamente, Lanau advierte que los bancos centrales, que fueron uno de los motores principales de este crecimiento al acaparar oro, han dejado de comprarlo debido a su excesivo precio.

Por tanto, considera probable que el crecimiento del precio del oro se modere y no mantenga el ritmo insólito del año anterior.

El factor Trump

La explicación de este contexto no se entiende sin mirar al telediario, el cual abre todos los días con noticias del presidente Donald Trump, cuyas decisiones se reflejan directamente en los mercados bursátiles y, por ende, en valores históricamente 'refugio' como es el oro.

"La incertidumbre mundial tiene nombre y apellido, Donald Trump", señala el profesor.

Un factor imprevisible que, como asegura, complica cualquier previsión a medio plazo. "Para los economistas, los próximos 12 meses es un escenario difícil de predecir", añade.

Pero la clave no está solo en la política, sino en la relación directa (y a menudo opuesta) entre el dólar y el oro. Para Lanau, el buen momento del metal precioso se explica, en gran parte, por la debilidad estructural de la moneda estadounidense.

Desde que la administración Nixon abandonó el patrón oro, el dólar se consolidó como moneda de reserva mundial. Sin embargo, esa confianza se ha ido erosionando con el tiempo.

Según el profesor, los bancos centrales "creen menos en el dólar para afianzar sus monedas", lo que les llevó hace un par de años a atesorar oro de forma masiva, impulsando su precio.

De hecho, las previsiones actualmente para el dólar no son nada optimistas: "se espera que el dólar se mantenga débil o se devalúe más durante 2026", advierte.