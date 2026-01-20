Abre en Zaragoza un nuevo local de una librería con 30 años de historia: "Va a ser un gran cambio, pasa de 2 a 5 salas"

Con la filosofía de que nada pasa por casualidad, la mítica librería Albareda de Zaragoza se prepara para una nueva etapa. Tras 30 años en el número 19 de la calle Albareda, el negocio cambiará de ubicación entre abril y mayo de este 2026. Un gran cambio que deja atrás muchos recuerdos y momentos, pero con la seguridad de seguir manteniendo su esencia especial y formar una comunidad más grande.

La librería Albareda nació en 1995 de la mano de José Manuel Laviña y durante tres décadas ha ido haciéndose hueco entre los vecinos de Zaragoza, convirtiéndose en un referente nacional dentro de los temas de crecimiento personal, relajación o bienestar interior.

Ahora, después de casi 31 años, las circunstancias han conducido a la librería hacia un nuevo camino, ya que se muda a otro local en la calle Corona de Aragón, 34. “No podíamos renovar en el local actual y estuvimos buscando otros. Solo había cosas pequeñas hasta que al final encontramos este por casualidad y en septiembre empezamos a hacer las negociaciones”, resume Pablo Laviña, hijo del fundador y actual responsable.

En concreto, se establece en lo que fue durante año un centro de masajes orientales (Tai Chi), muy cerca de donde estaba la librería Central. Eso sí, aclara que todavía queda reforma y trabajo para la inauguración y lo emplaza hacia abril o mayo.

Sin duda, el traslado “va a ser un gran cambio” y una oportunidad de crecer todavía más. “Pasamos de tener dos salas a tener cinco. De un espacio limitado a un espacio en el que puedes expandirte. Vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en un lugar mucho más amplio, con más productos, con mucha más luz e incluso con nueva gente”, explica Laviña.

Fachada del nuevo local. E.E.

No obstante, reconoce que “al principio fue un shock”. “Nuestro nombre es la calle, pero nosotros somos la librería. No importa el lugar, lo que importa es la gente. Albareda es mucho más, somos una familia formada por todos los que trabajamos aquí, todos los clientes que pasan y todos los autores que depositan su confianza en nosotros”, reflexiona.

Así pues, Pablo se muestra muy agradecido con todos ellos y con el momento presente, a pesar de que jamás se imaginaba regentando la librería. Él estudió informática y administración y antes de entrar en el negocio familiar, en 2020, trabajaba en una gasolinera.

Misma esencia

En la librería Albareda se puede encontrar todo aquello que no hay en otras. Gracias a su oferta única, cuenta con un público muy fiel, que esperan mantener haya donde vayan. De hecho, desde que pusieron el cartel ya han sido muchos los clientes que se han interesado por la noticia.

“No empezamos de cero, tenemos un bagaje de 31 años. Tenemos familias que venían los padres al principio y ahora vienen los hijos o incluso los nietos”, destaca sobre la clientela.

Y es que aunque el espacio físico será diferente, la energía y el propósito es el mismo. Entre las nuevas paredes se seguirá respirando mucho más que libros: información, autoconocimiento y evolución entre incienso, minerales, tarots y mucho más.

Por supuesto, Albareda no son solo estanterías llenas, sino que es un espacio de encuentro y unión. Así pues, seguirán celebrando diversas actividades. “Prácticamente, tenemos todos los días. Tanto consulta de tarot como talleres de aromaterapia. En la página web de aquí a marzo igual tenemos más de 60 actividades, más las consultas que se programan diariamente”, detalla Pablo Laviña.

Origen de Albareda

El origen de la librería Albareda la hace todavía más especial. Empezó siendo una papelería, pero ha ido evolucionando hasta su oferta actual impulsada por el interés de José Manuel por la espiritualidad y la accesibilidad a los libros.

“Nos hemos sabido adaptar a todo lo que los libros nos ofrecían. Hay libros de tarot, de neurología, de astrología... Todo esto lo queremos aplicar para que las personas lo puedan adaptar a su día a día y buscar las herramientas que más le atraigan. Nosotros siempre entendemos que en el mundo, aparte de lo físico, está lo energético”, expresa Pablo orgulloso.