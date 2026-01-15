Maryuri, dueña de un restaurante venezolano que cumple 10 años en Zaragoza: "Los findes siempre está lleno"

Con una maleta llena de sueños, miedos y sentimientos encontrados. Así describe Maryuri su llegada a España desde su Venezuela. En busca de mejorar sus condiciones de vida, se asentó en Zaragoza. Sin ninguna experiencia en hostelería, abrió un restaurante y ahora va camino de cumplir 10 años al frente de un popular local.

Maryuri es el ejemplo de que el trabajo y la entrega dan frutos. Solo hace falta visitar cualquier fin de semana el restaurante que regenta, Molarepa, en la calle de Santa Catalina, en el centro de Zaragoza. Platos deliciosos y mesas llenas. "Te quedarías impresionada", comenta.

Sin embargo, el camino no fue sencillo y todo se remonta 10 años atrás. En noviembre de 2016, esta venezolana decidió abrir su propio negocio. “Cuando lo abres no es como crees, cuesta mucho llenarlo”, confiesa Maryuri, que ahora puede presumir de hacerlo.

En un principio, Molarepa abrió en la misma calle en la que se encuentra en el presente, pero en el local de al lado. Un espacio muy pequeño, con cuatro mesas y aforo para 20 personas. Esa pequeña comunidad empezó a crecer y la propietaria buscó otro local.

Así pues, durante un tiempo estuvo al frente de dos establecimientos, cogiendo otro en la calle José Luis Albareda, 3, y manteniendo el primero.

Degustación de cachapas artesanales. @molarepa

En diciembre de 2022, la emprendedora vio que el actual local se quedaba libre y ella siempre había soñado con él. De esta forma, y con el respaldo de que los otros dos se llenaban, hizo el esfuerzo económico de cogerlo.

“Desde el 2023 estoy aquí. Este tiene capacidad para 156 personas, duplicaba o triplicaba los dos locales”, añade Maryuri.

El crecimiento de Molarepa es indudable, incluso habiendo perdido sus reseñas con el cambio de establecimiento, el restaurante cuenta con unos 3.800 comentarios en Google y un 4,7 de puntuación.

El éxito se plasma también en los pedidos a domicilio o en su presencia en los foodtrucks del Vive Latino y de las Fiestas del Pilar. Cabe destacar que la marca Molarepa ha llegado hasta Madrid, con un puesto en el festival Starlite.

Aun así, si hay algo que destaca la venezolana es que mantiene clientes desde 2016. “Para mí eso es súper valioso. Les gusta la comida, el ambiente y cómo los atendemos. Ya nos hemos hecho amigos, muchos son ya familia”, señala.

Por ello, Maryuri se muestra muy agradecida con Zaragoza: “Es una comida que nadie conocía, a mí nadie me conocía y me aceptaron, me dejaron integrarme. Gracias a la integración he podido salir adelante con Molarepa”.

Arepas, cachapas y mucho más

En el restaurante venezolano la variedad es enorme. Desde nachos, patacones, patatas, tequeños, queso frito… Pero no hay duda de que los platos más demandados son las arepas (con más de 30 rellenos diferentes), las cachapas o el sancocho de costilla (una sopa caliente que se consume hasta en verano), aunque “la gente prueba de todo”.

Así pues, también se venden mucho los platos especiales típicos como el pabellón criollo o el pescado frito.

Hay hamburguesas, pepitos, empanadas u opciones vegetarianas, además de incluir frecuentemente novedades. “Pienso que es una clave para el éxito ir variando porque las personas se aburren de lo mismo”, cuenta la dueña.

Por otra parte, Maryuri destaca que el restaurante abre de lunes a lunes y en horario de 8.00 a 23.00, sin cerrar la cocina. “Veía que había gente que venía a las 16.00 cuando nos íbamos y les tenía que decir que la cocina estaba cerrada. Decidí probar y así la gente que trabaja en los otros locales podía continuar en el equipo de aquí. Fue un riesgo, pero ha funcionado”, resume la venezolana, muy contenta y agradecida de esta trayectoria.