Confirmado: más de 55 restaurantes de Zaragoza luchan por coronarse como el mejor menú del día

No hay mejor forma de empezar bien el año que con la nueva edición del concurso Mejor Menú del Día de Horeca Restaurantes. Un total de 57 establecimientos de Zaragoza y provincia participan en el certamen con el objetivo de coronarse con el reconocimiento.

Así pues, este miércoles 14 de enero comenzó la tercera edición, que se prolongará hasta el 10 de febrero. Durante este mes, el buen hacer, la calidad y el talento son los ingredientes principales para sorprender una vez más a los comensales.

Como novedad, además de las dos categorías de Menú del Día —hasta 18 euros y de 18 a 25 euros—, este año se incorpora la categoría de Menú Ejecutivo, de 25 a 35 euros. Todas las propuestas gastronómicas se pueden conocer en www.mejormenudeldiazaragoza.com.

Durante varias semanas, los comensales podrán disfrutar de menús elaborados para la ocasión, que incluirán primero, segundo, postre, agua, pan y vino. A su vez, volverán a tener un papel clave en el concurso, ya que podrán votar las propuestas a través de un código QR facilitado en los restaurantes.

Después, un jurado profesional y anónimo visitará los tres restaurantes que obtengan mayor puntuación para determinar el ganador de cada categoría, una decisión que se dará a conocer en la gala de los premios Horeca que se celebrará el 23 de marzo.

El presidente de la asociación, José María Lasheras, agradece la implicación de todos los restaurantes, ya que “son el motor de esta iniciativa”. “De nuevo -añade-, volveremos a poner de manifiesto la enorme capacidad y la profesionalidad de nuestro sector”.

Así, en esta tercera edición, el concurso prestará especial atención a factores tan importantes como la elaboración, la presentación, la degustación, el servicio, el equilibrio del menú y la relación calidad-precio, con el fin de acercar al público el trabajo diario de los restaurantes.

El Mejor Menú del Día será el “aperitivo” de los Premios Horeca, un formato único a nivel nacional, que se celebrará del 12 de febrero al 14 de marzo y que se convertirá en el mejor escaparate para la gastronomía de la capital aragonesa y su provincia con menús degustación.

El pasado 2025, Espliego en la categoría hasta 16 euros y Il Principale, en la categoría entre 16 y 22, fueron los ganadores del concurso.

Participantes

En la categoría de hasta 18 euros destacan algunos establecimientos como Asador Broto, Boca Boca, Cafeterías Olé, Bunkerbar, Dalai, El Burgolés, Espliego, La Bocca, Tatín o Zaragoza Camping.

En el menú de 18 a 25 euros se encuentran +Albarracín, El Foro, Il Principale, Marengo, Mercado Puerta Cinegia, Nativo, San Siro, entre otros.

Por último, en el menú ejecutivo de 25 a 35 euros participan Aragonia Palafox, Brasería Fire, Celebris, El Cachirulo, El Caserío de Biel, Urola y Wenceslao.