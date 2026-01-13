Zaragoza sortea las mesas electorales para las elecciones de Aragón del 8-F: se elegirán 14.688 personas

Las elecciones de Aragón están a la vuelta de la esquina, y los partidos políticos están en plena campaña para convencer a los ciudadanos de sus propuestas.

El 8 de febrero los aragoneses elegirán a sus dirigentes y, para que la votación sea posible, es necesario que algunos vecinos se hagan cargo de las urnas. Estos son seleccionados por sorteo, y en Zaragoza se llevará a cabo mañana.

El Ayuntamiento de Zaragoza celebrará este miércoles 14 de enero, un Pleno extraordinario para realizar el sorteo de las mesas electorales con motivo de las elecciones autonómicas.

De esta forma, se pone en marcha la maquinaria electoral para que los ciudadanos de la capital aragonesa puedan ejercer su derecho al voto y acudir a la cita con las urnas.

Mediante un procedimiento informático, se elegirán 14.688 personas entre presidentes de mesa, vocales, suplentes y reservas de un censo electoral de residentes en el municipio.

En total, se constituirán 918 mesas en 124 colegios electorales y, para cada una de las mesas, se designará un presidente, dos presidentes suplentes, dos vocales, cuatro vocales suplentes y siete reservas, para cubrir las posibles bajas por las causas de fuerza mayor que contempla la ley electoral.

Entre las 14.688 personas seleccionadas, saldrán posteriormente los integrantes de las mesas, entre ellos 918 serán presidentes y 1.836 serán vocales.

¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral?

En realidad, no puedes consultarlo, tienes que esperar. Si has sido seleccionado para estar en una mesa electoral, te llegará un aviso entre el 15 y el 21 de enero.

Para saber si te ha tocado formar parte de una mesa electoral en Zaragoza en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero, no existe una consulta pública ni online inmediata tras el sorteo.

El Ayuntamiento realiza el sorteo entre las personas inscritas en el censo y solo comunica el resultado a quienes hayan sido designados como presidente, vocal o suplentes.

Si eres una de las personas elegidas, recibirás una notificación oficial en tu domicilio, normalmente mediante carta certificada y, en algunos casos, entrega en mano.

Estas comunicaciones suelen enviarse en los días posteriores al sorteo, por lo que no recibir la notificación implica, en la práctica, que no te ha tocado.

Lo que sí puede consultarse por internet es dónde te corresponde votar (colegio, sección y mesa), a través de la web del INE o la Carpeta Ciudadana, pero eso no indica si has sido designado miembro de mesa, solo tu lugar de votación como elector.