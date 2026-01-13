Un restaurante de una famosa cadena, en traspaso en Zaragoza por 275.000 euros: "Es una de las zonas más transitadas"

Los miércoles y domingos de todo a 1 euro en el 100 Montaditos son desde hace muchos años una tradición. Denominado como la ‘euromanía’, seguro que en alguna ocasión casi todos los españoles han disfrutado de esta oferta tan popular de la cadena que visitan tanto jóvenes como mayores.

En Zaragoza, la cuarta ciudad más grande de España, existen varios locales de esta conocida cadena española distribuidos por todo el territorio. Actualmente, en la capital aragonesa hay siete: en el centro comercial Puerto Venecia, en Fernando El Católico, paseo Sagasta, calle Don Jaime junto al Teatro Principal, en la calle Delicias, en el Actur al lado de GranCasa y en La Torre Outlet.

Sin embargo, los dos últimos se encuentran en traspaso, según se puede comprobar en la agencia inmobiliaria Carlos Forcén, que gestiona la operación, o en el portal idealista, desde hace escasos días. Eso sí, por el momento continúan con normalidad con la actividad.

Y es que, el inicio del año siempre trae cambios, tanto personales como en las calles. Durante estos primeros días del 2026 ya se han anunciado aperturas y cierres de bares, restaurantes o cafeterías, y aunque algunos no cierran, sí buscan una modificación en la gestión. Precisamente eso es lo que quieren los propietarios de ambas franquicias de esta exitosa marca de restauración.

Traspaso Actur

En cuanto al 100 Montaditos del Actur, se ubica justo al lado del centro comercial GranCasa, en la avenida María Zambrano, siendo una zona de gran afluencia. De hecho, es uno de los puntos de encuentro de los vecinos del barrio, y sobre todo en verano es común ver la terraza llena.

Así pues, en el anuncio del traspaso su ubicación “prime” es una de las características que más se destaca. “Se traspasa cafetería–restaurante franquiciado 100 Montaditos, totalmente operativo y con excelente facturación, ubicado en una de las zonas más comerciales y transitadas de la ciudad, frente a la entrada del centro comercial GranCasa y frente a la parada de tranvía”, describe.

Además, señala que el local cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados, aforo interior para 90 personas, terraza con 23 mesas y capacidad para 92 personas. Se pone en valor igualmente que se trata de una marca reconocida y un modelo de negocio probado, listo para trabajar desde el primer día.

En cuanto al valor económico, el precio del traspaso es de 275.000 euros. Mientras, el alquiler se sitúa en 3.000 euros al mes.

Cabe destacar que también busca relevo el local anexo, la cafetería-panadería Pannus, con 120 metros cuadrados y por un precio de 110.000 euros.

Traspaso Torre Outlet

A la vez, se ha puesto en traspaso el 100 Montaditos del centro comercial La Torre Outlet, en la carretera de Logroño.

“Excelente oportunidad de negocio en pleno funcionamiento en uno de los centros comerciales más dinámicos de Zaragoza”, titula el anuncio.

En este caso, el local cuenta con una superficie total de 180 metros cuadrados, está completamente equipado y acondicionado para continuar la actividad desde el primer día. Tiene capacidad para 74 personas, a lo que se suma una gran terraza para 320 clientes.

100 Montaditos de la Torre Outlet. Agencia Carlos Forcén

El precio del traspaso es de 385.000 euros y el alquiler mensual 3.500 euros.

Ambos negocios presentan la opción de continuar con el mismo modelo de franquicia o de cambiar a otro tipo de restaurante.

Además, los dos 100 Montaditos y la cafetería Pannus pertenecen a la misma sociedad, formada por varios miembros, con la posibilidad de obtener los tres locales de forma conjunta.