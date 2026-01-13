Fran, experto inmobiliario: "Por cada anuncio que se publica en Idealista los caseros reciben fácilmente 100 contactos"

La vivienda atraviesa uno de sus momentos más alarmantes. El precio del ladrillo se encuentra en máximos históricos y sigue al alza, alcanzando los 2.605 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025.

Por no hablar de los alquileres, los cuales son cada vez más complicados de conseguir y conviven en constante rivalidad con figuras como el alquiler de temporada o el alquiler de habitaciones.

Una situación que va más allá de la percepción ciudadana. En un informe emitido por Idealista, en el que se hace balance del último año, el escenario actual se califica sin rodeos como una "emergencia nacional".

En este contexto, el Gobierno ha decidido mover ficha. Pedro Sánchez ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará un nuevo decreto ley para intervenir el mercado del alquiler, con medidas que incluyen incentivos fiscales para los caseros que no suban la renta y nuevos límites al alquiler de temporada y por habitaciones.

Según el Ejecutivo, la iniciativa tiene el propósito de frenar unas subidas que, en muchos casos, aseguran que responden al "fraude" y la "codicia" de algunos propietarios.

Esta medida llega en un momento de incertidumbre por la renovación masiva de contratos firmados durante la pandemia, que afectarán a cerca de 1,6 millones de inquilinos y podrían suponer incrementos de más de 300 euros mensuales en algunas ciudades.

Por ello, el decreto incluirá una bonificación del 100% en el IRPF a aquellos caseros que renueven esos contratos sin subir el precio.

Pero, ¿es suficiente intervenir el mercado para resolver el problema de fondo? Para entender la realidad inmobiliaria, nadie mejor que el portavoz de Idealista, Fran Iñareta, el cual explica en Aragón Radio el motivo del incremento en los precios y sus consecuencias.

"Elitización del alquiler"

"Tenemos una falta brutal de vivienda, tanto en alquiler como en venta. Y esto lo que ha hecho es que los precios crezcan de manera más alarmante", resume el experto sobre los motivos, señalando que, sobre todo, afecta a mercados más dinámicos, como pueden ser Madrid, Barcelona, País Vasco o las islas.

Un problema que ya no solo se traduce en un incremento de precios, complicados de soportar, sobre todo, por los más jóvenes, sino también en las dificultades para encontrar una vivienda.

Pese a reunir todas las condiciones necesarias para alquilar un inmueble, con dinero, pareja y trabajo estable, muchos perfiles son descartados automáticamente.

"En ciudades más dinámicas, por cada anuncio que se publica en Idealista reciben fácilmente 100 o casi 100 contactos de personas y familias interesadas en esa vivienda. Ante esa situación, siempre acaban quedándose atrás los mismos perfiles", señala.

Una realidad denominada como "elitización del alquiler", por la cual se descarta directamente a ciertos perfiles como los jóvenes, autónomos o familias monoparentales.

Actualmente, hay personas con capacidad económica suficiente para pagar un alquiler que igualmente se quedan fuera, sobre todo si entre los aspirantes a conseguir esa vivienda hay perfiles tan deseados como el de un funcionario, "que ese sí que no va a tener problemas en pagarle la renta a final de mes", señala el portavoz.

Motivo y soluciones

Al haber un desajuste entre la escasa oferta de pisos, en contraposición con una mayor demanda, los precios inevitablemente tienden a subir.

La solución, según Fran, pasa por aplicar medidas que incentiven la vuelta de viviendas al mercado y dejar de criminalizar al propietario. Lejos de ser el problema, el propietario es una parte clave, y necesaria, de las soluciones a tomar.