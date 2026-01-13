Es cero turístico, pero se come de maravilla en este pueblo medieval de Huesca: "Ha sido espectacular"

Pocos lugares de España tienen el encanto del Pirineo aragonés. Montañas imponentes, planes de todo tipo y pueblos encantadores que están repletos de grandes opciones culinarias.

Uno de esos rincones es Villanova (Huesca), un pequeño pueblo de apenas 170 vecinos situado en el precioso valle de Benasque.

Pese a estar en pleno Pirineo, los focos suelen centrarse en destinos más conocidos como el propio Benasque o Cerler. Villanova suele quedar fuera de ese radar, aunque quienes lo visitan saben muy bien a dónde van.

Puede presumir de tener un restaurante con nada menos que una estrella Michelin (2025) y un Sol de Repsol. Su nombre es Casa Arcas y, además, es el restaurante con estrella Michelin más económico de Aragón, con un menú por tan solo 46 euros.

Estos reconocimientos tampoco son fruto de la casualidad. Su cocina recoge la esencia de Martin Berasategui, uno de los chefs más populares de España, del cual aprendieron sus mejores trucos culinarios.

Así es Casa Arcas

Este hotel-restaurante ofrece tres menús degustación, aunque el que más destaca sin lugar a dudas es el menú de 5 pasos "PASEO SL-5", el más barato de Aragón con 46 euros de precio.

Aunque como todo lo bueno, tiene letra pequeña. Este menú está reservado a huéspedes del hotel que se alojen dos noches o más.

Para el gran público destacan el menú "Sendero PR-7", compuesto por siete pases y disponible por 74 euros, y el "Gran Recorrido GR-10", la joya de la corona compuesta por diez pases de comida y disponible por 92 euros.

Pese a que no adelantan el contenido de los menús en su web, gracias a comentarios de antiguos clientes podemos saber que en su propuesta gastronómica destacan elaboraciones como el carabinero con hinojo o el medallón de rape negro con espárrago en texturas y aire de erizo de mar. Fiel reflejo de una cocina sutil y refinada.

Las reseñas, en su mayoría, no hacen más que reafirmar estos galardones. Sergio, por ejemplo, lo resume de forma directa en una reseña de Google: "Hemos cenado dos noches y nos ha encantado, ha sido espectacular".

No es un caso aislado. El local cuenta con auténticos 'parroquianos', clientes que no solo vuelven, sino que lo hacen con la intención de repetir una y otra vez. Asier es uno de ellos: "Vinimos el año pasado, hemos repetido este y esperamos venir muchas veces más. Los platos son una auténtica delicia".

Villanova

El entorno que rodea al restaurante también es una auténtica delicia visual, rodeado de montañas y prados verdes.

Además, la localidad cuenta con una historia milenaria, ya que se tiene constancia de Villanova desde mitades de la Edad Media. Gracias a unos documentos encontrados que datan del 1006 a 1010 cuando se menciona la venta de una viña en el lugar llamado Billanue (lo que ahora significaría Villanova).

Sus gentes se han dedicado históricamente a la agricultura (con el cultivo de trigo, centeno, judías o patatas) y al pastoreo. Asimismo, era habitual la pesca de truchas en el río Ésera y la caza de perdices.

Las casas de Villanova guardan la misma arquitectura típica pirenaica, predominando pequeñas callejuelas recogidas entre casas de piedra. Dar un paseo por estas es una experiencia en sí misma.

En lo que a monumentos se refiere, destacan la Iglesia de Santa María, construida en la primera mitad del siglo XIII, y la Iglesia parroquial de San Pedro, que data de finales del siglo XII o principios del XIII.

Villanova Google Maps

Además de su innegable belleza, Villanova es un punto ideal para alojarse en el Valle de Benasque, estando a un paso de lugares tan emblemáticos como las pistas de esquí de Cerler o del Parque Natural Posets Maladeta.