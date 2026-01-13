Aterriza en Zara la chaqueta más versátil del invierno: a la venta por 20,96 euros, tras un 30% descuento y en 3 colores

Ya con la vista puesta en el retrovisor, toca decir adiós a la Navidad. Sin embargo, por desgracia para unos y fortuna para otros, el gasto todavía sigue a la orden del día.

Con el fin de la Navidad llegan las rebajas de enero. Una verdadera oportunidad para renovar tu armario de cara al 2026 si se te pasaron fechas como el Black Friday o los Reyes no llegaron a acertar del todo con tu regalo.

Si hablamos de ropa, a todos se nos viene a la cabeza el nombre de Zara. La cadena textil más importante de España no se ha querido perder la oportunidad, lanzando importantes descuentos en varios de sus productos.

Para combatir el frío del invierno, destacan en estas rebajas las prendas cálidas; como chaquetas, abrigos o blazers. Entre ellas, no ha pasado desapercibida una chaqueta de mujer rebajada un 30% y a la venta por 20,96 euros.

Diseño

Presenta un corte recto, elegante y muy estético gracias a la incorporación de elementos visuales tan distintivos como un cuello de solapa, un cierre frontal con cremallera y bolsillos delanteros.

Es una de esas piezas que elevan cualquier armario sin mucho esfuerzo. Funciona igual de bien con una camiseta blanca básica y vaqueros que con un jersey fino y chinos bien cortados.

Asimismo, otro de los aspectos que merece ser destacado es su versatilidad, pudiendo adaptarla con facilidad en el día a día, ya sea para una salida informal con amigos o para llevarla a la oficina.

En cuanto a la composición, está confeccionada con un 100% de poliéster reciclado certificado RCS, tanto en su parte exterior como en el forro interior.

Chaqueta de Zara Zara

La prenda está disponible en tres colores; gris y crudo con un descuento del 30 % y por 20,96 euros, y en su versión beige, sin rebajar y disponible por 29,95 euros.

Opciones de envío y devoluciones

Aunque siempre es recomendable revisar la disponibilidad en tienda y probarse la prenda, Zara permite diferentes opciones de envío.

Desde la recogida gratuita en alguna de sus tiendas, en punto de entrega por 3,95 euros, hasta envío a domicilio con precios que van de los 3,95 euros (2-3 días laborables), hasta 5,95 euros si quieres la chaqueta el mismo día de la compra en tu casa.

En lo que a devoluciones se refiere, la marca permite 30 días a contar desde el día de la compra.

Cuidados de la prenda

No solo consiste en comprar barato, sino en saber mantener las prendas en un estado óptimo. Las recomendaciones de Zara para prolongar la vida útil de esta chaqueta son: