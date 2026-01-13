Ni Aínsa ni Valderrobres: el pueblo medieval de Zaragoza con solo 500 habitantes que es una auténtica joya

La Edad Media fueron unos siglos llenos de contrastes. Belleza a la par que esperpento, riqueza y pobreza, moral y pecado por partes iguales, y fiel testigo de aquellos años son, no solo los escritos sino también la arquitectura.

Encontramos unas esculturas preciosas pero también 'escandalosas'. Entre los pueblos que mantienen la esencia, está uno aragonés con tan solo 590 habitantes declarado Conjunto Histórico Artístico.

Hablamos de Uncastillo. El pueblo conserva una judería laberíntica con sinagoga y hasta seis iglesias románicas, lo que hace que sea una auténtica joya.

Qué ver en Uncastillo

La primera parada del viaje a Uncastillo tiene que ser en Santa María la Mayor.

Declarada Bien de Interés Cultural, esta ex-colegiata de una sola nave llama la atención principalmente por su escultura, ya que no es muy grande ni cuenta con pinturas ni vidrieras impresionantes.

Una de las Iglesias de Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo

No obstante, a través de su escultura se reflejan de manera notoria los contrastes medievales.

La portada meridional está llena de figuras que nos muestran la sociedad de aquel entonces, desde campesinos, mercaderes, músicos, acróbatas y bailarinas, a rostros burlescos, monstruos y sátiros, sacamuelas, gentes desesperadas que se tiran de los pelos, y hasta un hombre tocándole los pechos a una mujer.

Uncastillo, en las Cinco Villas. Turismo de Aragón

Y es que en aquella época, al ser la gran mayoría de los vecinos analfabetos, se educaba a través de imágenes. Las paredes de las iglesias eran auténticas escuelas de moral y religión.

Johan Huizinga, historiador neerlandés, interpretó el arte románico de la iglesia de Santa María como la manifestación de una "euforia carnavalesca, un llanto y crujir de dientes".

Con esta expresión subrayó la fuerza expresiva de su escultura, en particular la de los canecillos del ábside, donde la lujuria humana y las escenas de intenso dramatismo encarnan un espíritu medieval vivo, desbordante y en ocasiones grotesco.

Esta célebre cita se emplea habitualmente para ejemplificar la riqueza y la potencia simbólica del románico aragonés, del que Uncastillo constituye uno de sus referentes fundamentales.

Aparte de Santa María, el pueblo es reconocido por tener otras cinco iglesias románicas: San Juan, San Lorenzo, San Felices, San Martín y San Miguel. Cada una de ellas posee características únicas que reflejan la riqueza artística de la región durante los siglos XII y XIII.

Después de dejarse extasiar por Santa María podemos continuar el recorrido por las calles del pueblo medieval.

VISITA JUDERIA UNCASTILLO. Comarca Cinco Villas

El casco histórico de Uncastillo es un laberinto de calles empedradas que reflejan su legado. Pasear por la judería es una experiencia que transporta a otra época, permitiendo apreciar la arquitectura tradicional y la disposición de las viviendas.

Por otro lado, en la localidad está el Castillo la peña Ayllón. Esta fortaleza medieval ofrece vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores.

La entrada al recinto cuesta 2,50 euros, y en su interior se pueden explorar la majestuosa Torre del Homenaje y el Palacio de Pedro IV.