Victoria Vela (22) zaragozana viviendo en Suiza: "Lo pensé un viernes y el sábado ya estaba aquí sin casa ni trabajo"

Victoria Vela siempre había sabido que en algún momento se iría de Zaragoza. Un sueño que ha llegado antes de lo esperado. Con solo 22 años vive en Suiza, tras una decisión repentina que hizo que lo dejara todo y empezara sin (casi) nada hacia una nueva aventura.

"Pensé lo de irme a vivir a Suiza un viernes y el sábado ya estaba aquí sin casa fija, trabajo ni nada", explica. Así, se fue a vivir con un amigo de allí que le había animado hacía tiempo a lanzarse a la aventura.

Victoria decidió marcharse después de que cerrara la empresa en la que trabajaba en Zaragoza. Partió con algunos ahorros y con la idea de regresar si no encontraba un trabajo estable en poco tiempo. "No tenía muchas expectativas", reconoce.

Pero la suerte empezó sonriéndole: "El segundo día encontré trabajo y eso suele ser bastante complicado. Conozco a muchísima gente que llegó, se gastó todos los ahorros y se fueron peor de lo que habían llegado", asegura.

Es el caso de tres amigas que conoció al llegar: "Se tuvieron que volver todas, una se gastó más de 3.000 euros hasta que sus padres le dijeron que volviese", asegura.

Sin embargo, ella encontró trabajo de cocinera con un salario de más de 4.000 euros, un puesto que abandonó porque le quedaba demasiado lejos de su casa, a unas dos horas, alejado de Zúrich, donde reside.

Pero como si la suerte le siguiera de la mano, tras hacer una prueba en un puesto similar para un restaurante de poke bowls, Victoria empezó a trabajar en otro local situado a solo dos paradas de tren de su casa.

Así, con algo más de estabilidad, se independizó con otros dos compañeros a un piso por 530 euros al mes cuando, como dice, "normalmente la gente paga de 900 euros para arriba".

Y es que si hay un consejo que Victoria deja claro es que es mejor buscar casa una vez llegues al país. "Muchas personas se alquilan una habitación al principio porque pueden timarte por internet al ver que tienes un número español", cuenta.

Algo que comparten muchos de los amigos que ha hecho desde que llegó a Suiza. "Casi todos mis amigos son españoles. Es complicado conocer a gente aquí, no es como en España que hablas con cualquiera, aquí te miran fatal", asegura.

Eso, sumado al clima y a la gastronomía, hace que Victoria tenga claro que no es un país donde vivir por mucho tiempo. "Es un país para venir a ahorrar", agrega. A lo que añade que ella ha conseguido quedarse porque sabe comunicarse. "Lo he conseguido por mi nivel de inglés y francés", explica.

Un camino, sin embargo, que al principio no fue fácil. "Es bastante duro, solo dormía y trabajaba". Por eso, Victoria quiere dejar claro que no todo lo que se ve en redes sociales es cierto. "Que no venga la gente por los vídeos que aparecen en Tiktok porque después todo es absolutamente mentira".

Pero para quien decida hacerlo, dice, tiene que tener la mente abierta. "Hay que estar dispuesto a trabajar en lo que sea, porque posiblemente será algo relacionado con la hostelería o la limpieza".

Para ella, una experiencia que le está dejando poco tiempo libre, pero que no descarta repetir en el futuro, eso sí, con un billete de vuelta en el bolsillo.