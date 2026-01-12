Un conocido restaurante de Zaragoza lanza un buffet libre de hamburguesas: por 20,50 euros todos los martes

Zaragoza suma un nuevo plan gastronómico que apunta a convertirse en uno de los más comentados del año. El restaurante Mai Tai Texas Bar-B-Kiu, ubicado en el barrio del Picarral y que abrió sus puertas en junio del pasado año, arranca 2026 tirando la casa por la ventana con una propuesta de marcado estilo americano.

De la mano del hostelero Roger Guevara, Mai Tai lanza un buffet libre de entrantes y hamburguesas todos los martes y happy hour 2×1 los miércoles, combinando street food, recetas premiadas y producto local con salsas caseras.

Con esta iniciativa, el local refuerza su identidad como uno de los referentes del street food en la ciudad, apostando por promociones por tiempo limitado que acercan su carta a todo tipo de públicos, sin renunciar a la creatividad ni al sabor que caracteriza a la marca.

Martes de buffet libre

Los martes, de 19.00 a 24.00 —excepto vísperas y festivos—, Mai Tai ofrece buffet libre de entrantes y burgers en horario ininterrumpido por 20,50 euros por persona. Una ocasión ideal para probar algunas de las hamburguesas más icónicas de la casa, elaboraciones con recorrido y varios éxitos a sus espaldas.

La selección incluye una cuidada muestra del “Hall of Fame” de Mai Tai, con burgers que apuestan por la innovación y los sabores intensos. Aquí no hay combinaciones previsibles: mandan las texturas, las recetas atrevidas y las salsas caseras, elaboradas al más puro estilo tradicional.

Entre las propuestas destacan hamburguesas ya míticas como la BBQ de Coca-Cola, inspirada en la popular creación vinculada al exalcalde Jorge Azcón; La Novia de Jason o la Space Boomba, una de las más vendidas del food truck de Mai Tai en The Champions Burger.

Miércoles de happy hour

Los miércoles llegan con un guiño directo a Estados Unidos. De 19.30 a 20.30, Mai Tai lanza su happy hour americano, con 2×1 en hamburguesas y cervezas estadounidenses, disponible tanto para consumir en el local como en formato take away.

Las burgers incluidas forman parte de la carta estrella de Mai Tai y pueden pedirse solas o en combo, acompañadas de patatas y bebida. El Hall of Fame vuelve a estar presente, garantizando una experiencia completa incluso en formato promoción.

La propuesta gastronómica se completa con nuevas incorporaciones a la carta, como la Cabrifornication, una hamburguesa que combina salsas americanas, ranch y rulo de cabra, pensada para quienes buscan sabores intensos y poco convencionales.

Además, todas las burgers pueden acompañarse con una variada selección de sides, entre los que destacan los tequeños “Porque no te callas”, chicken wings, patatas en hasta cuatro versiones, nachos y gyozas, que se irán incorporando progresivamente al menú.