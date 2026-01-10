Es cero turístico, pero la gente se desvía para comer en este restaurante de lujo: "No querrás marcharte de allí"

Hablamos de 'Torre del Visco', un restaurante gourmet perteneciente a un lujoso hotel con el que comparte el nombre.

Y es que, a primera vista, nadie imaginaría que uno de los grandes referentes del lujo gastronómico de Aragón se esconde en un pequeño pueblo del Matarraña. Concretamente en Fuentespalda, un municipio de apenas 305 habitantes situado a unas dos horas en coche desde Zaragoza.

Pese a no ser de los grandes conocidos de Aragón, hay quienes no titubean a la hora de desplazarse hasta el mismo para probar su comida y disfrutar de sus impresionantes vistas.

Un buen ejemplo es Margarita, una clienta satisfecha que resume a la perfección la experiencia: "Después de varios intentos frustrados hoy, por fin, hemos conseguido comer en el magnífico restaurante", comenta en una reseña de Google.

Eso sí, recomienda ir con el coche sin lavar ya que desde el desvío de la carretera hasta el restaurante distan 5 km de caminos.

Un entorno inigualable

Sufrir un poco para llegar merece la pena aunque solo sea por el espectacular entorno que rodea a este restaurante. De hecho, forma parte de la Relais & Châteaux, una colección excepcional de 580 hoteles y restaurantes únicos en todo el mundo.

Basta con ver una sola imagen, o poner un pie allí, para entender por qué. Las opiniones de otros clientes lo certifican, "Nunca querrás marcharte de allí", comenta Nando en TripAdvisor, tras probar su menú degustación.



Se asienta sobre una "cuidadosa reconstrucción de una casa de campo del siglo XV con vistas a tierras de cultivo y bosques del valle del río Tastavins", explican en la Guía Repsol.

Al atractivo de la masía medieval, hay que sumarle sus jardines de rosales, huertos ecológicos y sus más de 2000 olivos. Todo ello integrado en una finca que roza las 90 hectáreas.

Oferta gastronómica

En lo que a comida se refiere, es un establecimiento que premia los productos de proximidad. De la tierra al plato.

Las verduras y hortalizas que se sirven son de su propia cosecha, y en lo relativo a las carnes y pescados optan siempre por escoger alimentos de pequeños productores artesanales.

Hay dos opciones de menú disponibles; el menú degustación por 90 euros y que permite 5 pases de platos, además de los aperitivos, y otro menú por 70 euros también con aperitivos y tres pases de comida. Entre los principales más destacados figuran opciones como los pies de cerdo con gamba de L’Ampolla y su bísquet, strogonoff de ternera ecológica de trashumancia o una “lasaña” vegetal.

Este buen hacer no ha pasado desapercibido en las grandes galas, siendo merecedor de una estrella Michelin verde (premiando la sostenibilidad) y un solete Repsol en el año 2024.