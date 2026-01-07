Arrasa en Jysk el zapatero más práctico y barato: por 7,50 euros, con 4 estantes y más de 870 valoraciones

¿Quién no tiene en su casa zapatillas decorando las esquinas de prácticamente cualquier habitación? Es una práctica habitual, sobre todo en esta época del año donde reinan las zapatillas 'de estar por casa' para entrar en calor.

Sin embargo, son pocas las viviendas en las que encontrarás un zapatero. Existe una falsa creencia sobre su precio que suele descartar esta solución de orden en la mayoría de los casos.

Actualmente, coincidiendo con el inicio de las rebajas de enero, hemos encontrado el zapatero perfecto publicado por la cadena danesa Jysk. Disponible por tan sólo 7,50 euros y hasta 4 estantes, el espacio perfecto para guardar todas las zapatillas de la casa.

Diseño y estructura del zapatero

Está compuesto principalmente por acero y polipropileno, presentando un peso total de 2 kg. Esta ligereza, sumada al hecho de no necesitar anclaje, lo convierte en una opción manejable para cambiarlo de estancia de la casa en cuanto se desee.

Viene sin montar, pero una vez montado es capaz de soportar hasta 20 kilos de peso. En lo que respecta al tamaño tiene 67 centímetros de ancho, 82 cm de alto y una profundidad de 29 cm.

Por lo que ubicarlo en cualquier esquina de la casa no tiene por que ser un problema a priori.

Solo se encuentra disponible en color negro, aunque como se dice popularmente, el negro es un color que pega con todo. Sobre todo si se tienen suelos de parqué o paredes blancas.

Zapatero de Jysk Jysk

Su practicidad queda demostrada en las más de 870 reseñas, la gran mayoría positivas, pudiendo encontrar comentarios como el de Berta:

"Muy económico, fácil de montar y caben muchísimos pares. Además es versátil porque puedes quitarle una altura a uno y ponérselo a otro, de manera que los adaptas al espacio que tengas", afirma la clienta.

Condiciones de compra

Actualmente se encuentra en stock en hasta 168 tiendas de la marca, disponible en la versión 'Click & Collect' (compra online y recoge en tu tienda más cercana gratuitamente) y en compra online.

En lo que a devoluciones se refiere, JYSK permite devoluciones ilimitadas y en cualquier tienda JYSK, algo poco habitual en el sector. A esto se suma su garantía de precio durante 30 días, pensada para quienes quieren asegurarse de haber pagado siempre el mejor precio posible, incluso después de haber realizado la compra.