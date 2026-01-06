El bonito y original nombre del primer bebé de Zaragoza este 2026: solo 200 niñas se llaman así en España

Poner el nombre a un hijo es una decisión muy importante, por eso la naturaleza da unos 9 meses para pensarlo bien.

Los progenitores deben ponerse de acuerdo, pues su bebé se llamará así el resto de su vida. Lucía, Sofía, o Martina, son algunos nombres de niña que han cogido fuerza en los últimos años. Sin embargo, el primer bebé en nacer en Zaragoza este 2026 ha recibido un nombre muy original.

La primera niña zaragozana se llama Cala. Sus padres, Beatriz y Raúl, tardaron bastante en decidirse. Les gustaba mucho Gala, pero "se estaba poniendo de moda" y querían algo más exclusivo. "Cambiamos la 'G' por la 'C' y nos encantó el resultado", sentenciaba la madre unas horas tras el parto.

Al ser el primer bebé en nacer tras las campanadas en Zaragoza, exactamente a las 1.30; la familia atendió a los periodistas a media mañana después de haber descansado.

"Cala es una flor muy bonita, y además a nosotros nos encanta la playa y el mar", reconocía Beatriz.

El nombre de Cala

El original nombre no debe llevar a confusión. Kala (con K de kilo) es el nombre de la madre mono de Tarzán, pero con C de casa, es una entrada al mar, a menudo protegida por acantilados y rocas, además de una flor típicamente argentina.

Según el Instituto Nacional de Estadística, solo 233 mujeres se llaman Cala en España. La edad media de las chicas es de 6,4 años. Es decir, es un nombre muy moderno.

Datos del INE del nombre de Cala en España. INE

De esas apenas 300 niñas que se llaman Cala en España, la gran mayoría viven en las islas Baleares y en Almería; seguidas por Gerona y Valencia.

En Aragón no hay ningún registro, así que Cala podría ser la primera aragonesa con ese nombre. De todas formas, los datos del INE recopilan información de los nombres si hay un mínimo de 20 personas registradas así en un mismo lugar.

Podría ser que hubiera otras zaragozanas llamadas Cala, pero no más de 20.

Según el blog 'Todopapás', el nombre de Cala tendría un origen árabe y significaría "castillo" o "fortaleza".

No obstante, en otros foros, explican que no tiene una etimología compleja arraigada en lenguas antiguas como el latín o el griego, sino que deriva directamente del vocabulario español.

"Dada su conexión con la naturaleza, podría considerarse un nombre descriptivo", se expone. Algunos nombres asociados o derivados podrían ser Mar, Marina, Bahía o nombres que también evoquen la naturaleza y el mar.

Como también es una flor, otros ejemplos de nombres así podrían ser Rosa, Margarita o Violeta.