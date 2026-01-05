Esta es la zona de Aragón que se ha colado entre las más frías de España: ha registrado una mínima de -11.3 grados

Aunque finalmente el escenario no ha sido tan caótico como se auguraba a finales de la semana pasada, lo cierto es que la borrasca Francis sí se ha dejado sentir en su paso por Aragón.

Buena parte de la comunidad ha amanecido este lunes con leves mantos de nieve que, aunque no han sido especialmente abundantes, sí han provocado algunas incidencias puntuales en la red viaria. En la mayoría de zonas afectadas, los avisos de nieve se han movido entre los 2 y 5 centímetros, una cifra moderada que ha evitado mayores complicaciones.

El principal problema, sin embargo, no ha sido la cantidad de nieve, sino el frío. Las bajas temperaturas han favorecido la rápida formación de placas de hielo, un riesgo añadido para la circulación.

Avisos especiales de la Aemet

Zonas como la Ibérica zaragozana (con municipios como Calatayud y Tarazona), la Ribera del Ebro, con Zaragoza capital como principal referencia, Albarracín y Jiloca en la provincia de Teruel, así como toda la zona de los Pirineos aragoneses y el sur de la provincia de Huesca, han comenzado el día bajo aviso especial de la Aemet por nevadas en cotas bajas. Avisos que, a estas horas, ya se encuentran inactivos.

Aun así, el frío continúa siendo el gran protagonista en toda la comunidad autónoma. En lo que respecta a las capitales de provincia, se esperan mínimas especialmente bajas: menos 4 grados en Huesca, cero grados en Zaragoza y hasta menos 6 grados en Teruel.

Astún, entre los más fríos de España

Quienes hayan aprovechado el puente de Reyes para escaparse a las estaciones de esquí se habrán llevado un buen sobresalto al consultar el parte meteorológico de hoy. Especialmente aquellos que tenían previsto visitar Astún, que pese a permanecer abierta, registra una temperatura máxima de -6 grados y una mínima de -11 grados.

Más allá de las capitales de provincia, el punto más frío registrado hoy en Aragón ha sido precisamente Astún, donde el termómetro ha descendido hasta los -11.3 grados. Este dato sitúa a la estación aragonesa entre los lugares más fríos de todo el país. Así queda el ranking nacional publicado por Aemet: