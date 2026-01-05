Confirmado por la AEMET: aviso especial en estas zonas de Aragón por nevadas de hasta 5 cm en cotas bajas

La Cabalgata de Reyes de este año promete ser especialmente heladora. Diversas zonas de las tres provincias aragonesas se encuentran bajo un aviso especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo que anticipa una jornada marcada por el frío y la inestabilidad.

Desde primera hora de hoy, algunas carreteras de la comunidad han amanecido cubiertas de nieve. No obstante, por el momento no se han registrado incidentes, ya que las nevadas no han sido especialmente persistentes ni intensas.

Según los avisos meteorológicos, se prevén acumulaciones de nieve de hasta 5 cm hasta las 10 de la mañana y de 2 cm de espesor hasta las 12 del día de hoy, una situación que obliga a extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos previos a los actos festivos.

El frío será, por tanto, un protagonista más en una jornada muy esperada por pequeños y mayores en todo Aragón. En lo relativo a Huesca se esperan mínimas de menos 3 grados, en Zaragoza de menos 1 grado y en Teruel de menos 7 grados.

Zonas afectadas

En la provincia de Zaragoza, la Ibérica zaragozana es una de las zonas más afectadas. Allí se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve hasta las 10.00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 %, afectando a municipios como Calatayud o Tarazona.

Además, la Ribera del Ebro de Zaragoza también se encuentra bajo aviso por nevadas, aunque de menor entidad. En este caso, se prevén hasta 2 centímetros de espesor hasta las 12.00 horas, con especial atención en localidades como Zaragoza capital o Caspe.

La provincia de Teruel no queda al margen del episodio invernal. La Aemet ha activado un aviso por nevadas de hasta 5 centímetros en 24 horas en el extremo occidental, concretamente en las zonas de Albarracín y Jiloca.

Zonas de Aragón afectadas por el aviso especial Aemet

En estas áreas, la cota de nieve irá descendiendo a lo largo del día, situándose en torno a los 800 metros, lo que incrementa la posibilidad de ver nevar en municipios habituales de estas comarcas.

Por su parte, en Huesca se mantienen dos alertas activas. La primera, por nevadas de hasta 2 centímetros hasta el mediodía, afecta al sur de la provincia y a la ciudad de Huesca, con una probabilidad también del 40 al 70 %.

La segunda alerta en territorio oscense está relacionada con las bajas temperaturas. En zonas del Pirineo se esperan mínimas que pueden alcanzar los -6 grados, intensificando la sensación de frío en una jornada ya de por sí gélida.

Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar la precaución en carretera y consultar el estado del tráfico antes de desplazarse.