El nuevo abono de 30 euros para los aragoneses con viajes a toda España y el Cercanías incluido: días de compra

Viajar se ha convertido en uno de los 'hobbies' favoritos entre los jóvenes y no tan jóvenes. Hacer la maleta y coger un avión es la tónica general en cualquier periodo de vacaciones.

No obstante, el tren también resulta un gran aliado para viajes dentro de España. Ya sea para ver a familiares, por trabajo o para escapadas breves y disfrutar de las riquezas del país.

En este 2026 llegan buenas noticias para los jóvenes aragoneses. El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del nuevo Abono Único estatal, una tarifa plana que permitirá viajar de forma ilimitada durante 30 días en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales, solo por 30 euros para menores de 26 años.

Por tanto, se extienden los descuentos vigentes en transporte durante este año y que introduce un nuevo abono único estatal, con un coste de 30 euros para jóvenes menores de 26 años y de 60 euros para el resto de usuarios.

Según Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, estas medidas representan una inversión superior a 1.371 millones de euros y están pensadas para beneficiar a un gran número de españoles, reduciendo hasta un 75 % el gasto en transporte para los ciudadanos.

El abono único se pondrá en marcha a partir de la segunda quincena de enero y permitirá viajar en autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de Cercanías y de Media Distancia.

Los españoles que cumplan los requisitos de edad podrán adquirir el abono a partir del 12 de enero a través de taquillas, páginas web, aplicaciones móviles y otros canales habilitados por los operadores.

Este nuevo sistema supone que un aragonés podrá utilizar el mismo abono para desplazarse dentro de la comunidad, por ejemplo entre Zaragoza, Huesca o Teruel y para viajar a otras regiones como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Realmente Zaragoza es una ciudad con una ubicación estratégica, por lo que este nuevo abono será práctico (y sobre todo económico) para los aragoneses.

Los viajes no solo se reducen al avión, por lo que este nuevo abono único 'soluciona en parte' los escasos vuelos desde la capital aragonesa. Además, la carretera también cuenta con sus riesgos, requiere tiempo y hay que añadir el cansancio del conductor.

Viajar en tren puede resultar muy ventajoso. Cada abono contará con un código único, que deberá introducirse y validarse al comprar cada título de transporte para que el coste sea cero.

Óscar Puente, destacó del nuevo abono que supone para el usuario más ahorro, más simplicidad y mayor facilidad para desplazarse.

Por su parte, los mayores de 26 años también podrán acceder a su propio abono único, con un precio de 60 euros, y podrán adquirirlo mediante los mismos canales y condiciones que el abono joven.

¿Cómo consigo el Abono Único?