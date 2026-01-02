Confirmado por la Aemet: la borrasca Francis podría dejar nevadas en Zaragoza y en otros puntos de Aragón

Aragón encara el fin de semana del 3 y 4 de enero bajo un escenario meteorológico invernal y con riesgo de nevadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La propia AEMET ha confirmado el aviso de nivel amarillo para el domingo en varios puntos de Aragón incluyendo la provincia de Zaragoza ante la posibilidad de que la nieve llegue incluso a zonas bajas de la provincia.

"La situación está marcada por la incertidumbre debido a la interacción entre la borrasca Francis y la llegada de una masa de aire ártico muy frío, una combinación que complica las predicciones detalladas". ha explicado el delegado territorial de AEMET en Aragón, Arcadio Blasco, quien ha advertido de que “no se puede predecir con certeza” la evolución exacta de este episodio.

02/01 11:36 AVISOS PASADO MAÑANA | Aragón: nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/sf5juYJUjT pic.twitter.com/BN6H1MLAGc — AEMET_Aragón (@AEMET_Aragon) January 2, 2026

Durante el sábado, el ambiente será frío, con cielos mayormente nubosos y temperaturas claramente por debajo de lo habitual para la época. No se descartan precipitaciones débiles, especialmente en las zonas de montaña.

El domingo por la tarde es cuando el riesgo de nevadas podría intensificarse. AEMET indica que existe probabilidad de nieve en cotas bajas, sobre todo en las provincias de Huesca y Teruel, y también en algunos puntos de Zaragoza, donde "la caída de copos no puede descartarse" y ha llevado a activar el aviso amarillo para determinadas comarcas.

Precaución

La Agencia Meteorológica insiste en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en carreteras y zonas rurales.

La nieve y el hielo pueden complicar la circulación y generar riesgos para los desplazamientos, sobre todo si las precipitaciones se consolidan y las temperaturas bajan aún más.

De cara al lunes, Día de Reyes, el tiempo seguirá siendo frío. Por la mañana todavía podrían producirse precipitaciones, incluso en forma de nieve en algunas zonas.

Por la tarde, la borrasca tenderá a desplazarse hacia el este, en dirección a Cataluña, lo que podría favorecer una mejora gradual del tiempo en Aragón, aunque el frío persistirá.

Aemet recuerda que se trata de una situación cambiante, por lo que es recomendable mantenerse informado con las últimas actualizaciones del pronóstico meteorológico.