Luis Ignacio, asesor financiero, sobre el oro: "No podemos meter todo nuestro dinero, van a haber correcciones del mercado"

Seguro que has escuchado alguna vez que el oro es una inversión segura. Lo cierto es que este año se ha consolidado como uno de los productos financieros más exitosos y lucrativos para los inversores en materias primas.

2025 ha sido el mejor año para el oro desde hace más de medio siglo, concretamente no había tenido una crecida tal desde el año 1979.

Su valor ha ascendido hasta un 70%, superando los 3.700 euros la onza y configurándose como una de las opciones más sólidas que debe tener en su cartera todo inversor.

Aunque no ha sido la única. La plata también ha vivido un incremento similar, firmando un 2025 espectacular, con revalorizaciones de más del 150% en el año, alcanzando picos cercanos a los 74-75 dólares por onza. Debido, en gran parte, a una fuerte demanda de inversión y problemas con la oferta.

Sin embargo, pese al momento tan espectacular que vive esta materia prima, los expertos económicos aconsejan prudencia. Ya que, al ver los datos anteriores, muchos pueden verse tentados a 'subirse al carro' e invertir todos sus ahorros en oro o plata.

Consejos

La explicación de estos máximos históricos reside, según los expertos, en el clima de inestabilidad económica y geopolítica. Un ecosistema que anima a invertir en valores históricamente más seguros que otros.

Así lo explica a las cámaras de Aragón TV el asesor financiero Luis Ignacio Irigoyen: "Cuando los inversores ven incertidumbre en el entorno, suelen ir a comprar oro porque el oro es un valor refugio" afirma.

No sólo los particulares están reforzando posiciones en este metal precioso, también lo hacen las grandes instituciones. "Los bancos centrales de cada país, cuando hay mucha incertidumbre a nivel global, van a comprar oro también", añade. Algo que indudablemente ha influido en los aumentos de precio.

Sin embargo, el fuerte rally vivido en los últimos meses no está exento de riesgos. Irigoyen insiste en que este tipo de movimientos suelen tener un recorrido limitado en el tiempo.

"No nos olvidemos que todas estas subidas grandes de activos tienen luego sus correcciones, por lo tanto hay que ser prudente y ver si interesa o no meterse ahora cuando el precio del oro está más alto que nunca", advierte.

El comportamiento del oro a lo largo de la historia refuerza este mensaje de cautela. "El oro siempre ha tenido esa subida y bajada", recuerda el asesor financiero. De hecho, algunos expertos ya ponen fecha a una posible bajada. "Dicen que hay riesgos de corrección en 2026", señala Irigoyen.

Por ello, la recomendación no puede ser otra más que evitar decisiones impulsivas: "No podemos meter todo nuestro dinero en oro pensando que siempre va a ser así, van a haber correcciones", señala.

La clave, según el experto, está en repartir los riesgos y la mejor fórmula para ello es la diversificación. "Hay que tener un plan de ahorro, unos fondos de inversión, renta fija y renta variable, incluso vivienda si es que se puede".

Luis Ignacio, asesor financiero, sobre el oro: "No podemos meter todo nuestro dinero, va a haber correcciones del mercado"

Un mensaje de prudencia en medio de uno de los mejores momentos históricos para surfear esa ola de los metales preciosos.