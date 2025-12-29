El pueblo medieval de Zaragoza que debes visitar en Navidad, según la IA: "Miles de luces y precios desde 25 €/noche"

La provincia de Zaragoza esconde pequeños pueblos que, con la llegada de la Navidad, se transforman en auténticos escenarios de cuento.

Luces, belenes, mercadillos y tradiciones llenan de vida sus calles históricas, ofreciendo una alternativa tranquila para una escapada invernal.

Desde las Cinco Villas hasta el valle del Jalón o el Campo de Daroca, Zaragoza ofrece pueblos que brillan con luz propia en diciembre. Algunos destacan por su historia, otros por sus actividades navideñas o por sus precios asequibles para alojarse.

Uncastillo, es una de las joyas históricas de la comarca zaragozana de las Cinco Villas (junto a Sos del Rey Católico, Tauste, Ejea de los Caballeros y Sádaba)

En Navidad se transforma en un escenario de postal. Sus calles medievales se llenan de luz y actividad para ofrecer al visitante una escapada invernal perfecta.

Reconocido como uno de los Pueblos Mágicos de España, Uncastillo atesora un patrimonio excepcional. A su legado medieval se suma el yacimiento romano de Los Bañales, uno de los más importantes de Aragón, con restos de foro, termas y un imponente acueducto.

El casco urbano conserva además hasta seis iglesias románicas del siglo XII, palacios renacentistas y casas señoriales que convierten al municipio en un auténtico museo al aire libre.

A este atractivo se suma una importante novedad cultural: el municipio acaba de incorporarse a la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad.

Esta distinción fue anunciada el pasado 15 de diciembre tras la 68ª asamblea de la entidad. Un reconocimiento que pone en valor el pasado judío de la localidad y refuerza su proyección turística y cultural.

Dónde alojarse en Uncastillo

Con la llegada de diciembre, el pueblo se ilumina más que nunca. Este diciembre, Uncastillo acoge actividades artesanales, propuestas culturales y eventos pensados para disfrutar del ambiente navideño en un entorno único, ideal tanto para parejas como para familias o amantes del turismo rural y patrimonial.

Para quienes buscan una escapada de una o dos noches, Uncastillo cuenta con una variada oferta de alojamiento. Entre las opciones disponibles se encuentran:

Bar/Restaurante Albergue Uncastillo, con habitaciones y restaurante, una de las alternativas más económicas.

Posada La Pastora, una posada tradicional situada en pleno centro histórico.

Casa Laiglesia, alojamiento con habitaciones en un edificio rehabilitado.

Caserón El Remedio I, de estilo rural y con encanto.

Casa Azulete, casa rural con habitaciones.

Casa Rural La Era de San Juan, otra opción dentro del alojamiento rural del municipio.

Eso sí, la alta demanda en fechas señaladas se deja notar.

Para esta Nochevieja, algunos establecimientos ya están completos: la Posada La Pastora permanece cerrada por vacaciones y Casa Laiglesia apenas dispone de alguna habitación para la primera semana de enero, con precios en torno a los 135 euros por noche (unos 67 euros por persona).

En cambio, el Albergue Uncastillo todavía ofrece disponibilidad para la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, con precios muy competitivos desde 25 euros la noche.

Qué hacer en Uncastillo

Coronada por la fortaleza que le dio origen, asentada sobre la Peña Ayllón, Uncastillo ofrece un paseo inolvidable por su conjunto histórico-artístico.

Iglesias como San Martín, Santa María, San Juan, San Lorenzo o San Felices comparten la sobriedad y belleza del románico rural aragonés, con naves únicas y ábsides ricamente articulados.

Calle medieval de Uncastillo. Ayuntamiento de Uncastillo

Recorrer las laberínticas calles de su judería, contemplar el caserío de piedra y asomarse a los miradores naturales que rodean la villa es viajar siglos atrás.

El recorrido puede comenzar en los restos del castillo, desde donde se obtienen magníficas vistas del entorno y donde la torre del homenaje alberga un museo imprescindible para entender la historia del lugar.

Historia, luces, tranquilidad y precios asequibles: Uncastillo se confirma como uno de los destinos más atractivos de Zaragoza para dejarse llevar por el espíritu de la Navidad.