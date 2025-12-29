Javier, empresario y hostelero con más de 100 restaurantes: "Cada uno factura de media 1,2 millones de euros"

Si hablamos de empresarios de éxito en Aragón, Javier Floristán debería estar en lo más alto de la lista. Con más de dos décadas al frente de la que hoy es una de las cadenas de comida italiana más reconocidas de la región, "La Mafia se sienta a la mesa", su trayectoria es un ejemplo de visión y de expansión empresarial.

En el podcast "Empresarios inconformistas", Javier comparte los entresijos, aprendizajes y decisiones que han impulsado el crecimiento de la marca.

Además de hablar con transparencia de los números que hay detrás de todo el trabajo, algo que seguro que muchos de ustedes se han preguntado alguna vez cuando visitan un negocio.

Historia

Conforme vas conociendo a más emprendedores de éxito, ya sea escuchando entrevistas o charlando con pequeños autónomos que acaban de iniciar un negocio y se lanzan a la aventura, empiezas a notar un patrón común. Todos comparten algo: el hambre por crecer y progresar, incluso arriesgando si hace falta.

Javier es ejemplo de esta determinación. Tan sólo 10 días más tarde acabar la mili, él y su socio firmaron su primer local en la plaza Diego Velázquez (Zaragoza). Un local pequeño, pero que con el talento gastronómico del socio y la visión decorativa de Javier, prometía ser un éxito.

Poco tiempo después y animados por sus clientes que les pedían "más y más" dieron el salto a la famosa y prestigiosa calle de Francisco Vitoria, con un local llamado el 'Transiberiano', con buen producto pero escasos márgenes, lo que supuso todo un aprendizaje. Tal y como recuerda en el podcast, "Cuanto más facturaba, mayores eran las pérdidas".

Debido a los problemas financieros que ocasionaba este local, decidieron reconvertirlo en 'La Mafia se sienta a la mesa' en el año 2000 y tan sólo dos años más tarde comenzaron franquiciar la marca.

El resto...es historia. ¿Qué mañico no ha ido ninguna vez a alguno de sus locales a comer un buen plato de pasta?

La Mafia se sienta a la mesa, en cifras

Pocas empresas en España pueden presumir de un crecimiento tan sólido manteniendo a los mismos socios fundadores desde el primer día. Ese es uno de los sellos de identidad del grupo.

Otro es su cocina. “Tenemos una serie de platos que sólo se pueden comer en La Mafia”, explica Javier. Esto es posible gracias a la inversión realizada en 2014 en un obrador propio en San Mateo de Gállego. Desde allí centralizan producción, controlan procesos y garantizan la misma calidad en todos los locales de la cadena, algo que es imprescindible si se lleva un sistema de franquicias.

Habiendo 'dado en la tecla' en lo que respecta a la inversión en el obrador y tras superar una dura pandemia, el ritmo de expansión de la marca dará un giro de 180ºC a partir del año 2021.

Pasaron de abrir tres locales al año a inaugurar veinte en solo un ejercicio. Todo ello también motivado gracias a los buenos resultados del sistema de franquicias: “Los locales empezaron a facturar más, empezamos a firmar más locales. Estos ganaban más pasta, con lo cual ellos mismos se animaban”, recuerda Javier.

Esa dinámica generó un efecto arrastre. Hoy, el 67% de los franquiciados repite, y muchos gestionan entre dos y cuatro locales dentro de la cadena.

“Actualmente tenemos 100 locales, de los cuales sesenta y pico son franquiciados que ya están dentro de la cadena y están repitiendo”, señala.

El crecimiento también se refleja en los números. “Llegamos a 100 firmas y a 100 millones de facturación. La media de la Mafia está a 1,2 millones por local”, afirma en la entrevista de Youtube.

Estos números tienen impacto en el empleo, por supuesto. Lo que empezó en un pequeño local de cinco mesas en la Plaza Diego Velázquez hoy da trabajo directo e indirecto a unos 2.000 empleados. De los cuales, el obrador y la central reúnen a 110 empleados directos, sumando otras 200 nóminas mensuales correspondientes a los trabajadores de los locales propios.

Es decir, todo un transatlántico que lleva la firma de Aragón a los paladares de toda España..y parte del extranjero.