Es cero turístico, pero los conductores se desvían en esta área de servicio en Zaragoza: "Suelo parar todos los lunes"

Miles de reseñas acompañando el nombre de un bar de carretera sólo puede ser sinónimo de buena comida. En este caso, no sólo pueden atestiguarlo las más de mil opiniones de conductores, que bien podría, sino que también ha recibido galardones de la talla de un Solete Repsol.

Hablamos del Área 280, ubicada en un punto estratégico del camino que une Zaragoza con Madrid por la A-2. Concretamente se encuentra en el km 280, a la altura del municipio de Calatorao (perteneciente a Zaragoza).

Como se dice popularmente, "las apariencias engañan", y en el caso de un área de servicio esta idea suele cumplirse al pie de la letra. La imagen que muchos tienen en mente es la de un lugar funcional, pensado para salir del paso con comida rápida y poco lujo de detalles.

Sin embargo, esta parada rompe por completo con ese imaginario tan arraigado. Lejos de responder a los clichés habituales, sorprende desde el primer momento por una propuesta que va mucho más allá de lo esperado.

Así es el Área 280

Como confirma su Solete Repsol, este establecimiento es uno de los mejores restaurantes de carretera de Aragón. Las reseñas son fiel reflejo de ello: "Suelo parar cada lunes a comer en este área de servicio y lo seguiré haciendo siempre que mis horarios encajen con mi ruta. La calidad de la comida es una pasada", afirma un comensal.

Entre la gran cantidad de opciones que tiene su carta destacan los guiños a Aragón, ofreciendo propuestas como el 'bocadillo aragonés' (hecho de longaniza, queso semicurado, patatas, tomate y ali oli), chuletas de ternasco de Aragón con patatas (20,90 €), migas del pastor con huevo y torreznos (10,90 €) o el surtido aragonés de morcilla, longaniza, salchichas y chorizo (por 12,90 €).

También se puede elegir entre un menú del día o un 'menú aragonés'. Aunque para aquellos que disfruten con opciones más ligeras y para compartir, también destacan sus raciones, que abarcan de los 3,50 a los 9,90 euros.

A pesar de todas las opciones, los comensales tienen ya un claro favorito: "Los torreznos están riquísimos, tenían un cartel de que tenían un premio en el 2017 ( y no me extraña)" se puede leer en otra reseña.

En definitiva, el Área 280 es una parada a la que no le falta detalle. Cuenta con amplios comedores para 60 personas, terraza, tienda de productos locales, zona infantil y espacios para celebraciones.

Un lugar cómodo y bien pensado para hacer una pausa, recargar energías y continuar el viaje con la energía intacta.