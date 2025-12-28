Rocío, propietaria y gestora de 75 habitaciones, sobre lo que gana: "Como mínimo, un piso tiene que dar 410 euros al mes"

Quién no ha soñado a veces con tener unos cuantos pisos que se paguen solos y dedicar tu tiempo a las apetencias del día a día. Quizás es una falsa expectativa, pero seguro que muchos de ustedes se han parado a pensarlo alguna vez.

Lo que está claro es que algo tiene el sector del 'ladrillo' que, pese a no parar de subir, cada vez atrae a más inversores y aventureros dispuestos a jugarse sus ahorros para comenzar en él. Y no tiene por qué ser siempre comprando una vivienda, existen otras vías de negocio, como el alquiler habitacional o el cada vez más famoso Rent to Rent.

Ejemplo de ello es Rocío, una zaragozana que animada por Carlos Galán en 2019 (inversor y creador de contenido con canal de youtube Libertad Inmobiliaria), gestiona ahora un patrimonio considerable: con cinco pisos propios y 75 habitaciones gestionadas en rent to rent.

Por supuesto, sus inicios con este modelo no fueron 'coser y cantar'. Por aquel entonces la oferta de pisos era menor, sumado a la inexperiencia y a la obligación autoimpuesta de tener que buscar propietarios 'a puerta fría' y en menos de un mes:

“Tenía capital para poder comprarme dos pisos y alquilarlos por habitaciones, pero quería comprobar cómo era el negocio del rent to rent antes de saber si podía hacerlo por mi cuenta" afirma en la entrevista de YouTube.

"Me propuse encontrar mi primer piso rent to rent, me di un mes a tope para encontrar el piso y demostrarme que podía hacerlo”, explica sobre sus inicios en este mundo. Tras varios intentos fallidos y 'a base de insistir' encontró su primer propietario dispuesto a cederle su vivienda en Bilbao, la cual tenía 5 habitaciones.

A partir de ahí, consiguió seguir escalando hasta los 17 pisos que gestiona hoy en día.

El Rent To Rent en cifras

Para que la operación sea rentable, Rocío tiene claros los números. Paga una media que rara vez supera los 950 euros al propietario y alquila cada habitación en torno a 400 euros. A esa cantidad, obviamente, hay que restarle todos los gastos asociados a la gestión y mantenimiento.

“De media a mí me tiene que quedar un beneficio de 410 euros”, detalla. “Para mí tiene mucho sentido, porque al final es el precio de una habitación. Sobre todo cuando empiezas es habitual tener una habitación vacía, con lo cual tener ese margen hace que el mes que tienes una habitación vacía no ganas pero tampoco pierdes”, subraya, dando uno de los trucos a tener en cuenta para aquellos que tengan pensado aventurarse en este modelo de negocio.

Respecto a la inversión inicial, suele destinar alrededor de 3.000 euros para amueblar el piso y, según sus cálculos en 6 o 7 meses tiene recuperada esa inversión.

Miedos, dudas y consejos

Para conseguir vivir de ello y llegar a su nivel actual, Rocío tuvo que enfrentarse a las mismas dudas que cualquier persona que entra en el sector. Aunque muchas de ellas continúan resonando en su cabeza, a pesar de su actual experiencia (según asegura en el podcast):

El primer miedo era evidente, no alquilar las habitaciones : “Tenía el miedo de meterme en este sector y que el piso no se alquilara. Pero si no se alquila bajas el precio y no te preocupes que lo alquilarás” , explica, restando importancia a un temor aparentemente generalizado.

: “Tenía el miedo de meterme en este sector y que el piso no se alquilara. Pero , explica, restando importancia a un temor aparentemente generalizado. Uso de la deuda como factor diferencial para crear patrimonio: "Te das cuenta de que es la manera de apalancarse, de crecer y de generar patrimonio ".

como factor diferencial para crear patrimonio: "Te das cuenta de que ". A todo ello se suma la responsabilidad que implica gestionar pisos y habitaciones. Como ella misma señala: “Si pasa cualquier cosa, soy yo la que responde”. Por eso uno de los aspectos que más cuida es la elección del inquilino. "Filtrar es súper importante para evitar errores".

Cómo hacer rent to rent en España (con poco dinero) —Rocío | Podcast #95

Sabiendo las ventajas y las dificultades que suponen estos modelos de negocio, la pregunta del millón es ¿se puede vivir de ello a corto plazo? Según la experta inversora es un rotundo sí, asegura que cinco o seis pisos en realquiler es un objetivo alcanzable para lograrlo.