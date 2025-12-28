Luis Ángel, panadero en un pueblo de Zaragoza, tras la visita de Pilar Alegría: "Me ha pillado totalmente por sorpresa"

En una jornada de mucho trabajo, en plenas Navidades y habiéndose despertado a las 3.00 de la madrugada para preparar todos sus encargos, Luis Ángel López, panadero en un pueblo zaragozano de unos 750 habitantes, ha recibido este domingo la visita de la secretaría general del PSOE aragonés, Pilar Alegría.

Luis Ángel regenta desde hace casi 15 años una panadería que lleva su nombre en el pueblo de sus padres, Almonacid de la Sierra (Zaragoza). Durante estos años, con sacrificio, cariño y cercanía ha conseguido convertirse en toda una referencia en la comarca y en Aragón.

Tanto que la propia Alegría ha decidido desviarse este domingo 28 de diciembre para descubrirla antes de llegar a Calamocha, donde esta mañana tenía programada una visita en el secadero de jamones. La socialista conocía al panadero por redes sociales y ha querido ir a comprar allí alguno de sus productos artesanos.

Su aparición ha pillado “totalmente por sorpresa” a Luis Ángel. “No tenía ni idea, no me lo esperaba”, confiesa. Además, señala que este domingo había tenido que madrugar más que otros días porque tenía muchos encargos por una fiesta en el pueblo y estaba algo nervioso. A lo que se añade que son días de excesivo trabajo preparando dulces de Navidad, roscones de Reyes, etc.

“Me ha preguntado qué tal, que cuánto tiempo llevo en la panadería, que cómo era mi trabajo por aquí en el pueblo. Muy simpática. Ha comprado unos dulces y se ha ido corriendo a otro pueblo. Ha sido una visita fugaz”, explica a este diario.

Publicación de Alegría en Instagram

Pilar Alegría ha mostrado en sus redes sociales su visita a la panadería. En el vídeo publicado enseña la fachada y algo del interior, además de conversar con Luis Ángel, quien es “el importante”.

Alegría se dirige al propietario y le agradece que haya apostado por un oficio como la panadería, ofreciendo un “producto de calidad y tradicional a los vecinos”, que pueden comprar el pan sin salir de su localidad.

Igualmente, ambos enseñan un doblón, que es una barra de pan de grandes dimensiones típica del negocio.

Con esa publicación en Instagram, la panadería se da a conocer a muchos, aunque el propietario todavía no sabe qué impacto tendrá. “Cuando venía Pilar me quedaba poco para cerrar, así que de momento no sé qué alcance va a tener. Mañana se verá”.

Por el momento, el vídeo cuenta con más de 20.000 visualizaciones y cerca de 200 comentarios.