Confirmado por el Gobierno de Aragón: estos son los días festivos y puentes del calendario laboral de 2026

El calendario laboral de Aragón para 2026 ya está definido y recoge todos los días festivos y oportunidades para hacer puente a lo largo del año.

La coincidencia de varios días no laborables en lunes y viernes permitirá encadenar numerosos fines de semana largos, incluidos dos megapuentes de cuatro días.

El brindis por el año nuevo llegará cargado de oportunidades para hacer escapadas de tres días durante todo el 2026. Si se juega bien con las vacaciones, se puede tener un año muy, pero que muy chulo.

A diferencia de 2025, cuando la comunidad autónoma solo contó con un megapuente (el de Semana Santa), en 2026 Aragón disfrutará de dos grandes periodos consecutivos de descanso: el correspondiente a Semana Santa, en abril, y el de la Inmaculada, en diciembre.

Festivos autonómicos y nacionales

En total, Aragón contará en 2026 con 14 días festivos, de los cuales dos serán de carácter local, establecidos por cada ayuntamiento. De los restantes, nueve son comunes a todo el país y tres corresponden a festivos propios de la comunidad autónoma.

Los festivos autonómicos serán el 2 de abril (Jueves Santo), el 23 de abril (Día de Aragón, San Jorge) y el 7 de diciembre, fecha que se declara festiva al trasladarse el descanso del Día de la Constitución, que en 2026 coincide en domingo.

Los nueve festivos nacionales que se celebrarán en toda España son:

1 de enero (jueves)

6 de enero (martes)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (viernes)

15 de agosto (sábado)

12 de octubre (lunes)

1 de noviembre (domingo)

8 de diciembre (martes)

25 de diciembre (viernes)

Además, en el marco de las competencias autonómicas, Aragón ha optado por declarar festivo el lunes 2 de noviembre, día posterior a Todos los Santos, así como el lunes 7 de diciembre, lo que refuerza los periodos de puentes destacados.

Calendario laboral 2026