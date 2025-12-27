Este es el pueblo más alto del Pirineo aragonés: a 1.540 metros de altura y a menos de 5 minutos de las pistas de esquí

Ubicado en uno de los valles más bonitos y majestuosos del Pirineo, el Valle de Benasque, encontramos Cerler. Un municipio conocido gracias a uno de los atractivos turísticos más famosos de la zona. Las pistas de esquí que llevan su nombre.

Sin embargo, un dato que pocos saben es que este idílico y pequeño pueblo puede presumir de ser el municipio más alto del Pirineo aragonés, contando con 1.540 metros de altitud.

Pese a su altura y a su localización, rodeado de picos nevados durante todo el invierno, no es ni de los pueblos más fríos ni tampoco de los más altos de Aragón. Dichos méritos lo ostentan Fuentes Claras en Teruel (con -30°C en 1963) y Valdelinares (con 1.695 metros de altura).

Así es Cerler, el pueblo más alto del Pirineo

Es un pueblo de paso camino a las pistas de Esquí de Cerler, las cuales cuentan con 79 kilómetros esquiables y son uno de los bastiones principales de ARAMON. Sin embargo, su atractivo va mucho más allá de su ubicación geográfica. Aire puro, calma y calles llenas de casas empedradas son algunos de los atractivos que encontrarás nada más pisar Cerler.

Sus habitantes se han dedicado históricamente a la ganadería y al pastoreo, una actividad que ha calado en la estructura arquitectónica de sus calles. Pudiendo encontrar calles anchas para favorecer la circulación de los animales pero con casas de piedra muy cerradas, con el objeto de cobijarse del frío.

En lo que a casas tradicionales se refiere, las más famosas son Casa Cornel, la Casa Santamaría o la Casa Antondós. Las cuales merecen una visita tras un tranquilo paseo por la localidad.

Además, un dato que pocos conocen es que en dicho municipio también se encuentra la Casa de Ratoncito Pérez. Un pequeño rincón ideal para visitar si viajas con niños pequeños.

Casa del Rantoncito Pérez Google Reseñas

Asimismo, entre los monumentos arquitectónicos que también merecen una parada se encuentran la Iglesia de San Lorenzo (edificio más destacado de Cerler), su lavadero y, cómo no, su mirador. Ubicado justo al lado de la oficina de Turismo y desde el cual puede avistarse todo el entorno que lo rodea.

Pese a contar con alrededor de 380 habitantes, la localidad cuenta con una buena y selecta oferta gastronómica. Encabezada por establecimientos como la brasería 'El Rincón' (en la plaza de la Iglesia), 'La Borda del Mastín' (C. Obispo), o el 'Paralelo' (Av. de la Estación).

Aunque para aquellos que prefieran disfrutar de una mayor variedad de opciones y de más ambiente, a menos de 10 minutos en coche se encuentra Benasque. Una opción ideal para recorrer todos los pueblecitos del valle sin prisa y apreciando el paisaje y encanto rural de la zona.