Rubén, hostelero con más de 30 años de experiencia sobre el pago de la cuenta: "No se cobra por separado, 1 mesa es 1 ticket"

Ahora que llegan las cenas de Navidad, pagar la cuenta puede ser toda una odisea. El debate sobre pagar a escote o diferenciar cada uno lo suyo y pagar por separado, no es nuevo.

Muchos grupos de amigos tienen verdaderas discusiones por el asunto; pues hay quienes defienden que es más facil dividir en partes iguales y pagar todos lo mismo, y otros que argumentan que a lo mejor ellos toman solo agua y sin postre para que salga más barato y no tienen porqué pagar la copa y la tarta de queso del vecino.

Ambas propuestas son igualmente válidas, la clave es tenerlo claro antes de empezar a pedir. El segundo problema viene a la hora de pagar, ¿paga todo uno y luego nos aclaramos con el bizum o pedimos que nos cobren por separado? En el BuleBar lo tienen claro: 1 mesa 1 ticket.

Ruben Marqueta es un conocido hostelero de Zaragoza, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y sobre el tema de cómo pagar la cuenta no tiene duda: "No se cobra por separado, 1 mesa es 1 ticket".

"Yo no puedo tener allí una persona, por ejemplo, sacando 20 tickets y perdiendo 15 minutos de su tiempo", afirma Marqueta en una conversación con El Español.

"El camarero está parado en la mesa sacando tickets, y los clientes 'yo pago una caña, yo pago una Coca-Cola, a mí cóbrame esto, a mi lo otro... y luego al último siempre le queda algún marrón que otro no ha pagado... Eso no se puede", explica el hostelero.

"Entonces, aquí tenéis la cuenta, que pague uno solo o juntáis la pasta, me pagáis como queráis; pero una mesa, una factura", sentencia.

El propietario de BuleBar, cuenta con dos establecimientos en la capital aragonesa: en Montecanal y en el centro de la ciudad. El tema del pago de la cuenta da para mucho, y Marqueta (que no se le pone nada por delante) lo zanjó en redes sociales.

El video acumula miles de 'likes' y cientos de comentarios, la gran mayoria de acuerdo con el hostelero. Carmen, por ejemplo, le da la razón: "Claro nosotros así lo hacíamos... una sola cuenta y se dividía entre todos".

"Nuestra cuadrilla somos como 15, la cuenta se divide a partes iguales y se le cobra a cada uno lo mismo. Al que empezó en su día con lo de yo es q he tomado menos...., ese ya no ha venido más", reconoce otro usuario en los comentarios del video.

No obstante hay quienes ponen solución al debate: "Mis amigos me dicen que ponga menos dinero, por ejemplo: si saldría a 25 cada uno, yo pago 10 y ellos 27, y cuando salimos de cubateo igual, yo no tomo cubatas así que pongo menos bote".

Lo importante en estas cenas navideñas es el reencuentro y disgrutar de los amigos y la familia, la cuenta no puede ser motivo de discusión. La clave es tener claro de antemano cómo se va a pagar y facilitar todo lo posible el trabajo al camarero que atiende la mesa.