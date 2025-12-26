El pueblo de Aragón decorado de Navidad perfecto para una escapada: mercadillo, bingo y un futbolín gigante

Hay lugares que en Navidad brillan un poco más. Aínsa, en Huesca, es uno de ellos.

Desde este viernes, 26 de diciembre, el pueblo vuelve a reunirse alrededor del fuego para celebrar la quinta edición de su Mercadillo Navideño al calor de la hoguera, una propuesta sencilla y auténtica que invita a quedarse, a charlar sin prisas y a sentir que el invierno también puede ser acogedor.

El mercadillo se instala, como ya es tradición, en el parking junto al puente del río Cinca. Allí, al caer la tarde, se enciende la hoguera y el frío deja de importar.

Este año el espacio se reorganiza ligeramente para que todo quede más cerca: el escenario se sitúa en el centro, rodeado de casetas que cuentan pequeñas historias del pueblo. Porque aquí no solo se vende, aquí se comparte.

Están los chicos y chicas de 4º de la ESO, ilusionados recaudando dinero para su viaje de estudios; las voluntarias de Cáritas con productos de comercio justo; y, por primera vez, las mujeres de Santa Águeda, que se han sumado con ganas para animar el mercadillo y organizar un bingo que promete risas.

Anocheciendo en el mercadillo de Aínsa con la hoguera. Ayuntamiento de Aínsa

Artesanos, foodtrucks y pequeños empresarios locales completan un ambiente en el que todo tiene un toque cercano, casi familiar. “Nos hace especial ilusión ver cómo el asociacionismo del territorio se implica y da vida al mercadillo”, señala la concejala Susana Pérez.

El mercadillo abre los días 26, 27 y 28 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero, siempre a partir de las cinco de la tarde. Cada jornada comienza con el encendido de la hoguera, ese gesto sencillo que marca el inicio de la tarde.

Hay tronca de Navidad, talleres infantiles de manualidades de la mano de Ally Lorente y música en directo. A las 19.00, la voz de Vicky Lafuente, acompañada de The Christmas Jazz Band, pone banda sonora a la tarde con un concierto navideño lleno de versiones conocidas y mucha energía.

Para quienes buscan una escapada redonda, hay más motivos para quedarse: actividades infantiles todos los días, un taller de circo con Circo La Raspa, el musical Carabín, Carabán de Almozandía Teatro el 1 de enero, duendes que aparecen entre casetas, un futbolín gigante para jugar en grupo y un árbol de los deseos donde dejar aquello que se espera del año nuevo.

El futbolín gigante celebrará su segunda edición tras el éxito de 2024. Ayuntamiento de Aínsa

Incluso, dos de los días, se puede cenar alrededor de la hoguera con carnes a la brasa de kilómetro cero, preparadas por los propios estudiantes del instituto.

La Navidad en Aínsa no termina de golpe. El 4 de enero, en Guaso, se pone el broche final con la actividad La Magia de la Navidad, junto al Consejo de Infancia y Adolescencia. “Gracias a la implicación de la gente del pueblo, este mercadillo se ha convertido en un lugar de encuentro muy especial”, recuerda Pérez.

Mercadillo navideño, música en directo, bingo y futbolín gigante, en un pueblo lleno de encanto. Evidentemente, Aínsa lo tiene todo para ser el destino de una escapada perfecta.

Programa completo de la Navidad en Aínsa