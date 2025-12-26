Abre en el centro de Zaragoza un nuevo bar con una oferta única: "Tenemos 13 patatas rellenas de casi 1 kilo cada una"

En Zaragoza la oferta gastronómica es muy amplia y variada. Constantemente abren nuevos bares o restaurantes en busca de conquistar a vecinos y visitantes. Triunfan los italianos, asiáticos, latinos o, por supuesto, aquellos de comida mediterránea. Sin embargo, en la capital aragonesa faltaba un sitio especializado en patatas asadas rellenas, ese popular producto en ferias y eventos, que deja de ser protagonista en el día a día.

Pero, desde hace unas semanas, Zaragoza ya tiene un espacio donde todos aquellos que lo deseen pueden disfrutar de unas patatas rellenas de calidad y a buen precio.

Así pues, el pasado 5 de diciembre abrió en el Casco Histórico de Zaragoza La Cordobesa, de la mano de una familia con experiencia previa en la hostelería. En concreto, se ubica en la zona de tapeo de la plaza Santa Marta, en la calle Jordán de Urriés, 4, donde antes se instalaba la taberna El Papagayo.

“Mi hermano muchas veces me decía, ‘mira lo que triunfan las patatas en las ferias y nunca han hecho algo en Zaragoza’. Él veía que con buena calidad, buen servicio y un buen local en el centro triunfaría porque no hay nada. Ahí surgió la idea y estamos los dos al frente”, justifica Susana, encargada y cocinera de La Cordobesa.

Patata asada rellena de La Cordobesa.

La inauguración coincidió con el puente festivo de diciembre, un contexto que favoreció la afluencia tanto de público local como de visitantes, a pesar de que la apertura no fue anunciada previamente.

De esta forma, Susana se muestra muy satisfecha con la acogida inicial: “La gente lo está aceptando muy bien. Está gustando muchísimo y hay mucha gente que repite”.

Tras haber gestionado una cafetería entre los años 2005 y 2012, Susana y su hermano se han aventurado en un nuevo proyecto, del que forman parte su sobrino y una amiga. El nombre del local, La Cordobesa, ha sido en honor a su madre, aunque la propuesta culinaria apuesta por una combinación de recetas tradicionales, guiños territoriales y elaboraciones contemporáneas.

Patata de La Cordobesa.

13 patatas rellenas

La carta se articula en torno a 12 variedades fijas de patata asada rellena, a las que se suma una propuesta mensual rotatoria. Además, el establecimiento prevé adaptar la carta de forma trimestral, incorporando combinaciones más frescas durante los meses de verano.

Entre las opciones más destacadas figuran la patata de pulpo al estilo ‘a feira’, la de jamón batido de Granada con huevo y foie, o la rellena de longaniza de Graus. Junto a estas propuestas conviven versiones clásicas como la de ajo, pimienta y perejil, opciones vegetarianas y una alternativa vegana.

“La gran triunfadora pensábamos que iba a ser la de pulpo y en realidad ha sido la que lleva longaniza desmigada, queso de cabra y una mayonesa de cebolla caramelizada”, reconoce la zaragozana.

Patata asada rellena.

En definitiva, opciones “diferentes para todos los gustos”, priorizando la calidad de la materia prima y los precios asequibles. En este punto, Susana cuenta que salvo la clásica que cuesta 6 euros, las demás están entre los 9 y los 10 euros.

“Son patatas hermosas. Cada una pesa un kilo en total. Entre 800 gramos y 1 kilo, depende de lo que llevan”, valora la cocinera. De hecho, reconoce que muchos acaban llenos y piden llevársela a casa para comerla al día siguiente.

La oferta se completa con otros productos pensados para compartir o para el formato informal de barra, como croquetas de hasta seis variedades, bolitas rellenas de torrezno, morcilla de Granada o lomo ibérico, así como tostadas elaboradas con ingredientes como jamón ibérico, torrezno de Soria o crema de jamón.

Croquetas La Cordobesa.

La Cordobesa abre de martes a jueves en horario de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00; los viernes de 12.00 a 16.00 y de 19.00 a 00.00; y los sábados y domingos con horario ampliado, que incluye servicio de madrugada de 6.00 a 9.00, además de los turnos habituales de mediodía y noche.

Con esta apertura, el establecimiento se suma a la renovación gastronómica del Casco Histórico, apostando por un producto reconocible, versátil y con potencial para atraer a públicos diversos en cualquier momento del día.