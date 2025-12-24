Rafa, profesor desde hace 15 años: "Aunque quieras ayudar a un alumno tienes otros 20 esperando, es imposible"

Miles de alumnos aragoneses ya están de vacaciones. Las últimas semanas de clase han estado llenas de salidas culturales, concursos de villancicos y decoraciones navideñas del aula; ahora por fin, disfrutan de unos días de descanso.

Con ellos coge vacaciones también el profesorado; pero, más que salir gritando llenos de entusiasmo, cierran la puerta de clase realmente agotados.

Rafa, maestro aragonés con más de 15 años de experiencia, nos relata que diciembre es siempre un mes intenso, lleno de trabajo.

El maestro de primaria relata cómo el final del primer trimestre se convierte en uno de los momentos de mayor presión laboral del curso.

"Desde el aula, la percepción del profesorado es que son días de mucho estrés", afirma, subrayando que gran parte del trabajo se concentra en apenas dos semanas.

Según explica, a pesar de que la evaluación es continua, "todo lo que es el tema burocrático, informes cualitativos, tutorías con familias y reuniones de evaluación se comprime en muy poco tiempo".

"Es la sensación constante de ‘no llego, no llego’", resume, señalando que el sistema obliga a cerrar notas y documentación antes de las vacaciones, con plazos muy ajustados.

Alta carga de trabajo

Rafa Payan de Tejada Alonso detalla que un alumno de primaria puede cursar "entre ocho y diez asignaturas", todas ellas con criterios y evaluaciones propias.

"Imagínate un maestro que imparte siete materias a 22 alumnos: tienes que evaluar cada asignatura, de cada alumno, y subirlo todo al sistema en quince días", explica.

Libros sobre educación publicados por Rafa Payan de Tejada Alonso.

A esto se suman reuniones pedagógicas, formaciones y un aumento de las tutorías con las familias en estas fechas.

Aunque las ratios se mantienen estables, el docente destaca que el aula es cada vez más compleja. "No es que tengamos más alumnos, es que cada día aparecen niños con necesidades más específicas", afirma.

Esto implica "otro tipo de actuaciones, otro tipo de registros y mucho más trabajo", especialmente cuando los recursos humanos no crecen al mismo ritmo.

Falta de recursos

En centros grandes, además, la coordinación se convierte en otro desafío. "Somos muchos profesionales, pero coordinarnos también es trabajo", explica.

En algunos colegios hay varias líneas de un mismo curso lo que implica que el profesorado deba "avanzar la materia al mismo ritmo e impartir la clase de la misma manera pero que no haya comparaciones entre A y B".

"Para dar una asignatura, tengo que ponerme de acuerdo con otros cinco maestros, y además coordinarme con especialistas y apoyos", expone el aragonés.

Para Rafa, la solución pasa por una apuesta clara por ampliar las plantillas. "Lo primero que necesitamos es una mayor cantidad de recursos humanos", sostiene.

"Y grupos más reducidos: pasar de 22 o 23 alumnos a 16 o 17 marcaría una diferencia enorme", propone. En su opinión, "solo así se puede ofrecer una atención verdaderamente personalizada".

"El problema no es de vocación, es la falta de tiempo y apoyos. Por mucho que quieras ayudar a un alumno, cuando tienes otros 20 esperando, es imposible hacerlo como te gustaría", concluye.

Reducir ratios y reforzar los equipos, "mejoraría la calidad educativa y haría que los niños se sintieran más escuchados y atendidos".

El profesional cuenta en su aquel con dos libros publicados sobre educación: 'El corazón de la escuela' y 'Bilingüismo y escuela'.